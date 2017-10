A Defensa se le escapó al final

| Publicado en Edición Impresa

Defensa y Justicia tiene una idea de juego que respeta a rajatabla no importa el entrenador que tenga al frente y consiste en jugar con la pelota mirando siempre hacia el arco de enfrente y nunca al propio, lo que a veces no le deja margen para proteger un resultado y cerrar un partido como el de ayer en que se imponía por 1 a 0 y a cinco minutos del epílogo Olimpo se lo terminó empatando 1-1 justamente por no querer, o no saber especular.

El encuentro fue uno de los dos que cerró la séptima fecha de la Superliga (el otro fue Tigre-Rosario Central) y los autores de los goles fueron Fernando Márquez para el local y David Depetris para los bahienses.

El partido también contó con la particularidad del debut de la primera asistente en el fútbol argentino de primera división, Gisella Trucco, de 29 años, hermana del árbitro Silvio Trucco, y a quien le cupo una buena gestión.