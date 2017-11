El escándalo de acoso sexual en Hollywood llegó hasta el director Brett Ratner

Otro prominente director de cine se ve atrapado en la creciente crisis de acoso sexual en Hollywood. Brett Ratner es investigado luego que la actriz Olivia Munn y otras cinco mujeres lo denunciaron por acoso sexual o conducta sexual inapropiada.

Munn dijo que mientras visitaba el plató de la película de Ratner "After the Sunset" en el 2004, el director se masturbó frente a ella en su remolque. Munn describió el incidente, sin nombrar a Ratner, en una colección de ensayos publicada en el 2010.

Representantes de Ratner no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios el miércoles. Ratner dirigió la serie de películas "Rush Hour", así como "Red Dragon", ''X-Men: The Last Stand" y "Tower Heist". El reporte del LA Times describe otros encuentros en los que Ratner persiguió insistentemente a actrices, a veces siguiéndolas hasta el baño.

Ratner es la más reciente figura de Hollywood que enfrenta denuncias de abuso de poder para acosar a actrices, una lista que ahora incluye al productor Harvey Weinstein y al guionista y director James Toback. Las denuncias de acoso también han alcanzado a los actores Kevin Spacey y Jeremy Piven.

La policía de Beverly Hills anunció el martes que inició investigaciones penales por las denuncias presentadas contra Weinstein y Toback. Weinstein también es investigado por abuso sexual y violación por las policías de Los Ángeles, Nueva York y Londres.