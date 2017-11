Benedetto calienta el Superclásico: "Es una cuenta pendiente hacerle un gol a River"

Darío Benedetto, delantero y goleador de Boca Juniors, sostuvo hoy que hacerle un gol a River en un superclásico es una de las cosas que le faltan en su exitosa -y aún corta- carrera en el club "Xeneize".

"En lo personal es una cuenta pendiente hacerle un gol a River. Pero lo más importante es ganar el domingo y respetar las formas. No se lo quiero transmitir a nadie dentro del equipo, pero en lo personal no hay nada más lindo que ganar este partido como sea", dijo el "9" en una rueda de prensa realizada después de la práctica matutina.

Cabe recordar que el ex jugador de América de México y Arsenal de Sarandí, entre otros, jugó un solo partido oficial ante River, en mayo pasado, en la derrota de su equipo en la Bombonera por 3 a 1.

En cuanto a River y su momento anímico después de haber sido eliminado por Lanús en semifinales de la Copa Libertadores por 4 a 2, el "Pipa" Benedetto dijo que "estarán golpeados, quedaron fuera de la Copa pero no debemos confiarnos, no tendremos ventaja por eso y van a querer levantar cabeza con nosotros".

"Debemos respetar lo que venimos haciendo y nos dio resultados. Los clásicos se juegan a muerte, son partidos aparte, vengas de un triunfo o de una derrota. El resultado en la Copa de ellos no nos importaba porque de cualquier manera nuestro plan es ganar en el Monumental y llevarnos los tres puntos", analizó.

Consultado sobre un twitter que publicó después del triunfo de Lanús ante River, en donde está sonriendo junto con su esposa, Benedetto dijo que se puso contento "por Iván Marcone, por (Nicolás) Aguirre y por (Jorge) Almirón, que me dirigió cuando llegué a Xolos (México), solo por eso".

En cuanto a la actualidad de Boca, líder de la Superliga, consideró que "estamos pasando un buen momento, Venimos invictos y tenemos que seguir en ese camino. Se está respetando un sistema que el cuerpo técnico quiere y es el camino a seguir aunque falta muchísimo para el final del torneo".

Consultado sobre si River puede ser la real medida del nivel de Boca, el delantero dijo que "la real medida de Boca son todos los equipos, hoy hay mejores que River en la tabla y no podemos confiarnos con nadie".

En cuanto a su futuro, señaló: "No pienso en mi futuro, pienso en el hoy. Ya renové mi contrato con el club, estoy muy bien, la gente me quiere mucho y me siento cómodo con mis compañeros y el cuerpo técnico. No estoy para pensar en otras cosas ahora".

Después recordó algún clásico que vivió como hincha. "El día que entró Martín (Palermo) lesionado e hizo un gol es el que más recuerdo. Después el otro es el del año pasado en River, donde no jugué pero lo viví como hincha desde afuera con el resto de mis compañeros", la tarde que Boca le ganó 4-2 a su eterno rival.

Sobre otra posible convocatoria al Seleccionado nacional por parte del entrenador Jorge Sampaoli, para los partidos amistosos ante Rusia y Nigeria dentro de 10 días, expresó que "a pesar de los comentarios, yo sigo esperando la lista de la Selección y no se nada. Yo sigo trabajando para volver a tener una oportunidad".

En lo futbolístico, Boca se entrenó hoy en el predio Pedro Pompilio a puertas cerradas para la prensa. Después de un trabajo de definición, el entrenador Guillermo Barros Schelotto repartió pecheras e hizo fútbol pero intercalando titulares con suplentes.

Esta tarde habrá un segundo turno desde las 15.30, donde harán solamente trabajo físico bajo las órdenes del profesor Jorge Valdecantos en el gimnasio Julio Santella, en Casa Amarilla.

Si no hay ningún inconveniente de último momento, el once para enfrentar a River sería el mismo que goleó a Belgrano por 4 a 0 el domingo pasado, con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona.

Boca visitará a River el próximo domingo desde las 18.05 por la octava fecha de la Superliga, con el arbitraje de Néstor Pitana y la televisación de Fox Sports Premium y TNT Sports.