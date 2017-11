La violencia gana terreno en conflictos de la calle, entre vecinos y familiares

Este año ya hubo en La Plata 46 mil alertas al 911 por amenazas, lesiones con armas y daños. Es un 15 % más que en 2016

| Publicado en Edición Impresa

José Glorioso

jglorioso@eldia.com

“Confrontación”. Así se define en el Ministerio de Seguridad de la Provincia a uno de los rubros que más llamados concentra entre los que se hacen al 911 en La Plata. Son alertas y pedidos de ayuda cuando los argumentos no alcanzan o la palabra no se emplea y los problemas entran en el terreno de las amenazas, los golpes, los ataques con armas.

Según la base de datos del Ministerio, en los primeros nueve meses del año, este apartado que involucra peleas callejeras, de tránsito, vecinales y familiares, ya suma alrededor de 46.000 pedidos de auxilio. En 2016, para el mismo periodo, había un 15 % menos de llamados (40.000). En el listado, esta columna sólo es superada por la que apunta el concierto de alarmas en casas, comercios y edificios públicos.

El fenómeno se constituye de un mosaico de situaciones, según distintas fuentes de la Policía y la Justicia. Van desde reacciones violentas instantáneas, hasta conflictos con historia, que explotan en la vereda o la mesa familiar. La situación se agrava cuando los enfrentamientos se dirimen bajo influencia del alcohol y el consumo de drogas. También, cuando las armas ponen en riesgo a quienes nada tienen que ver.

Los especialistas consultados coincidieron en que las derivaciones violentas dan cuenta del deterioro de las relaciones, pero afirmaron que hay lugar para mecanismos de prevención y actuación por parte del Estado.

Del abuso de armas pudo dar cuenta Leonarda Machaca, quien recibió un balazo en la cara en la puerta de su almacén, situado en 72 entre 144 y 145, mientras comentaba con allegados un aguacero nocturno del sábado 21 de octubre. También lo sufrieron dos chicos -una nena de 8 años y un varón de 7- heridos a balazos en 17 y 81, a principios de año. Habían ido a comprar un helado y la ligaron de rebote por una pelea ajena entre dos hombres.

En Los Hornos, Sebastián Cipriano y su madre, insistieron con pedidos de silencio en la vereda de su casa, prácticamente transformada en lugar de reuniones, noche y día. Hace pocas semanas, en una siesta de domingo salieron a reclamar silencio y recibieron una paliza.

Los pedidos de auxilio al 911 llegan más frecuentemente desde algunas zonas de la Ciudad, según fuentes policiales: El Palihue y Villa Montoro en Villa Elvira, el área sur de Altos de San Lorenzo, El Mercadito en Tolosa, la franja limítrofe entre La Granja y Romero y algunos puntos periféricos en Los Hornos.

Las fuentes apuntaron al alcohol y las drogas entre los combustibles de la violencia. “En algunas zonas, de mayor pobreza o marginalidad, estos consumos exponen conflictos que derivan en peleas. Los fines de semana la situación se pone más complicada”, detalló el jefe policial.

OTRO TIPO DE RESPUESTA

El fiscal Marcelo Romero analizó que “la Policía recibe una denuncia por ruidos o conflictos, por ejemplo, y notifica al fiscal, al juez correccional o al área municipal de control urbano porque tiene problemas más graves que resolver. Un fiscal penal tiene estos problemas en el último lugar, luego de homicidios, robos y violaciones. Eso, pese a que, a veces, un conflicto puede terminar en un homicidio”.

El fiscal consideró que hay disputas y enfrentamientos que exigen una respuesta distinta y que puede evitar la intervención Penal: “Hace falta una justicia de menor cuantía con una acción rápida, preferentemente sumaria, donde se escuche a las partes y se dicte sentencia”.

La respuesta no sería de sencilla aplicación: “La contracara es que los abogados no estamos formados para la composición, si no para el litigio. A la vez, la gente va a la comisaría y espera que alguien vaya preso. Se habla de mediación y no gusta”.

Según consideró otro jefe policial del distrito, “las peleas pueden empezar por cualquier cosa. Porque alguien miró mal a otra persona, por resentimiento en una relación de pareja, por el fútbol, por el lugar donde un vecino dejó la basura o por el estacionamiento”, enumeró del catálogo de pedidos al 911.

El policía señaló que “estas situaciones son difíciles de prevenir pero son las que más recursos le insumen a la fuerza”. Según la fuente, los efectivos buscan calmar, disuadir, pero no siempre llegan a tiempo. “Hace poco, desde la zona de 6 y 513 convocaron a personal por un conflicto familiar y cuando llegamos había un hombre al que le habían hecho varios puntazos con un hierro de construcción. Todo por una disputa con la actual pareja de su ex”.

En la Facultad de Derecho de la UNLP trabajan sobre estas formas de violencia, con un enfoque puesto en los jóvenes. Silvana Paz, directora de la Unidad de Atención de Conflictos Juveniles, explicó que “se aplica el concepto de justicia restaurativa, que hace eje en el conflicto de base antes que en lo emergente, en lo último que sucedió. Se imita a la justicia de los adultos. Entonces, si un chico amenaza a una profesora, por ejemplo, vemos si hay otras situaciones relacionadas con su conducta y trabajamos lo que tiene que ver con sus grupos de pertenencia o las formas en que se relacionan, por caso, a través de las redes sociales” .

La docente enfatizó en que “lo que hay que trabajar es la conducta y por qué al chico no lo motivó la norma. Eso es, quizás, porque no tiene la norma en la cabeza. Buscamos que se responsabilice el por el hecho y el daño, pidiendo disculpas o en un trabajo colaborativo con la víctima”.

Elías Aguirre fue protagonista de uno de esos arranques que pueden terminar mal. A los 16 años se peleó con un vecino, también adolescente e intentó resolver el entredicho con un arma. No la usó, pero terminó involucrado en una situación que lo dejó en un instituto de menores hasta los 18. De ahí a la calle, pero con paso por el programa de derecho dedicado a jóvenes. Hoy, a los 20, mira distinto todo aquello: “Los problemas se pueden resolver de otro modo. Incluso, pidiendo ayuda al 911”. El chico lo quiere transmitir: “Participo de una tarea social en el barrio y me propusieron seguir vinculado al programa de la Facultad. Me interesa mostrar que se puede evitar la violencia”.

La facultad también tiene el programa “Lazos Restaurativos”, para jóvenes de 18 a 21 años, detenidos en la Unidad 45 de Melchor Romero. El objetivo es la reinserción social con ayuda de conceptos de las neurociencias. También se profundiza sobre el daño que provocan las drogas al cuerpo. “Ninguno volvió a delinquir”, indicó Paz sobre los que dejaron el Penal.

la mediación

En el mundo de los conflictos, entre la bronca y la Justicia, está la mediación ejercida por los municipios o la Defensoría del Pueblo de la Provincia.

La opción permite poner el problema ante la mirada de un mediador y encontrar un acercamiento, especialmente en diferencias vecinales.

“El conflicto va a estar siempre entre las personas. Lo importante es que no escale hacia la violencia”, indicó Dolores Ayerdi, a cargo del centro de mediación de la Defensoría Provincial.

El dispositivo, que “tiene que ver con el diálogo y la escucha” se aplica, habitualmente a raíz de quejas por ruidos molestos, mascotas, uso de espacios comunes en edificios, garages y estacionamiento. “Entre un 70 y un 80 % de los casos se resuelve”, aseguró Ayerdi.

No obstante, la especialista reconoció que todavía hay trabajo por hacer: “La mediación no se conoce todo lo que quisiéramos. Creo que esto viene de una cuestión cultural. Se cree que la forma de actuar es hacer la denuncia o mandar una carta documento. Pero resulta que en ocasiones, la otra persona no se enteró de que algo nos puede molestar”, indicó Ayerdi y concluyó en que “hay que pensar que tener un conflicto con alguien no nos hace enemigos. Hay que hablar y la solución se construye entre ambos”.

CARECEN DE VALORES BÁSICOS

En 138 y 58, la cuadra de Sebastián Cipriano, la relación vecinal esta dañada. Los ruidos nocturnos provocados por un grupo de jóvenes, entre los cuales algunos viven allí mismo, había generado varios cruces con otros vecinos. Todo empeoró a fines de octubre, cuando el estudiantes de Derecho y su madre salieron a reclamar a la vereda un poco de paz y alrededor de 10 personas les contestaron con golpes y patadas.

La intervención de la Justicia paró el ruido y la violencia, pero en la calle, apenas se miran.

Según contó, él y otros frentistas intentaron hablar con el grupo apuntado, pero no funcionó. De ahí pasaron al 911: “La patrulla venía, daba un par de vueltas y estas personas se iban, pero al día siguiente volvían. Después de todo lo que pasó, la Fiscalía que interviene en la denuncia que hicimos -sobre todo por la agresión a mi mamá- dispuso una custodia perimetral”.