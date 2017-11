Intendentes y legisladores del kirchnerismo rechazaron el presupuesto bonaerense 2018

Los intendentes y legisladores bonaerenses kirchneristas consideraron que desde Cambiemos quieren "endeudar fuertemente a la provincia, al tiempo de recortar fondos y avanzar contra la autonomía de los municipios", tras reunirse hoy en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Luego del encuentro en el anexo del Senado provincial, del cual también participaron los equipos técnicos, desde Unidad Ciudadana se cuestionaron las leyes de presupuesto, impositiva y de responsabiliadad fiscal enviadas por la gobernadora María Eugenia Vidal a la Legislatura.

En ese sentido, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, afirmó: "Nos preocupa que (Vidal) lleva 136 mil millones de deuda acumulada y que vuelve a pedir más endeudamiento".

Magario además advirtió que, de votarse el Presupuesto enviado por la gobernadora tal como se envió, "las economías de las familias van a estar cada vez más ajustadas", como consecuencia de la "revaluación muy fuerte de las propiedades y por los nuevos aumentos en gas, luz, ARBA y combustibles".

"Una gobernadora que presenta un presupuesto que no sostiene lo elemental, es pura deuda y no tenemos idea de en qué lo va a invertir. Por eso creemos que este Presupuesto de esta manera no se puede votar", cuestionó la jefa comunal peronista. Por su parte, el actual diputado nacional Gustavo Arrieta advirtió sobre "el fuerte recorte de fondos a los municipios que intenta realizar Vidal en la ley de Presupuesto".

"Estamos hablando de entre 10 mil y 15 mil millones de pesos en los cuales se verían afectados directamente los municipios y que hacen a la sustentabilidad del servicio de seguridad, donde los municipios hacen su aporte en combustible", precisó.

En la misma línea, el intendente de Laprida, Alfredo Fisher, manifestó: "Apuntamos a la reflexión de muchos intendentes que hoy han sido convalidados por las elecciones en toda la provincia, ya que si avanza esta ley de responsabilidad fiscal los municipios vamos a tener una autonomía muy cuestionada".

Fisher concluyó que "si el Presupuesto 2018 pasa como está escrito, vamos a tener severos problemas para poder cumplir con las necesidades de nuestra gente".