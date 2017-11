Video: tiroteo en un supermercado de Estados Unidos deja un saldo de varias víctimas

La policía de los suburbios de Denver informó que este miércoles asistió a un tiroteo en un Walmart con "varias víctimas".

Hasta el lugar se acercaron decenas de patrullas y vehículos de emergencia ante la posible gravedad del hecho.

A través de su cuenta de Twitter oficial, la policía de Thornton anunció el tiroteo en un tuit publicado la noche del miércoles y pidió a las personas a mantenerse lejos de la zona.

Shooting just occurred at Walmart, 9900 Grant St, multiple parties down. Please stay away from the area. pic.twitter.com/MdffbTPLKl