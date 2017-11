María Marta Serra Lima está hospitalizada en terapia intensiva en Miami

La cantante María Martha Serra Lima, de 72 años, se encuentra internada en una sala de cuidados intensivos en un hospital de Miami al empeorar su estado de salud y luego de una serie de operaciones que le realizaron el mes pasado por problemas lumbares y de movilidad, informaron hoy allegados a la artista.

Serra Lima anunció en septiembre que se iba a someter a una intervención quirúrgica, ya que se encontraba muy afectada por dolores lumbares y en sus piernas. "O me opero o no camino más, ésa es la verdad. Tengo miedo, son operaciones muy difíciles, vi en internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo”, contó.

La operación se realizó discretamente y el 2 de octubre, la productora HPU International Production informó que Serra Lima "ha finalizado con las intervenciones quirúrgicas, por su problema en la espina dorsal, que la mantenía con profundos dolores y exigencias para poder caminar. Ahora, requiere de una rehabilitación importante, por lo que estará fuera de los escenario por un termino prudencial de tiempo, que lo determinaran los médicos intervinientes”.