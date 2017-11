Volver a creer para poder volar nuevamente

Julio Brolese, Guillermo Angaut y Antonio Mazzoni, aún doloridos por la pérdida de categoría del Canario, dejaron sus impresiones y un denominador común: la unidad para volver rápido a Primera

Por RODRIGO CHAGARAY

ENTREVISTA

La última foto del día sábado tras el descenso consumado, fue la ronda final del equipo canario, rodeado de toda su gente en el centro mismo de “La Catedral”: la cancha del CASI. Y quizás ese marco histórico, sea el puntapié inicial para que se de un retorno rápido a la máxima categoría de uno de los clubes más importantes del rugby nacional.

Y aún dolorido por el golpe, uno de los entrenadores amarillos en esta temporada, Julio Brolese le hizo frente a las preguntas de este medio y dijo: “Lamentablemente el descenso fue consecuencia de muchas cosas que sucedieron en el año, pero fundamentalmente, que nunca le encontramos la vuelta al torneo; tuvimos muchos lesionados, algo que no es excusa, pero influyó y definitivamente no estuvimos finos en los detalles; hemos perdido cinco o seis partidos en los últimos minutos increíbles; pero bueno, es lo que nos tocó”. A lo que agregó: “Ahora llegará el tiempo de una autocrítica profunda, primero a nivel personal y después nos juntaremos para sacar conclusiones entre todos; no creo que el descenso sea parte de un proceso, todos formamos parte de este club y ahora tenemos que estar más unidos que nunca para devolver rápidamente a La Plata a donde merece estar”, explicó Brolese.

“La primera es la que descendió, pero todo el club hoy está dolido, ojalá encontremos la hidalguía para analizar todo y a partir de ahí idear cosas buenas para encontrar la mancomunión de todos, cuando pase la tristeza, nos pondremos a laburar fuerte para sacar esto adelante”. A lo que añadió: “Ojalá se vuelva pronto, porque La Plata merece estar en Primera; desde mi lugar yo lo sufro muchísimo, va más allá de las personas, la responsabilidad de este proceso es mía y yo soy hincha del club, pero las ganas de seguir colaborando están, si se cree que puedo ayudar, estaré con todo gusto, cada vez que se me necesite estaré”, concluyó Julio Brolese, quien fue parte del equipo campeón del año 1995.

“TENEMOS EL GRAN DESAFÍO DE ESTAR UNIDOS”

Otra de las voces que se explayaron sobre la actualidad canaria, fue quizás uno de los mejores jugadores que dio el club en su historia, Guillermo Angaut, ex fullback campeón también del ´95 y protagonista de dos mundiales con Los Pumas, quien dijo que: “Es muy pronto como para hacer un balance, pero generalmente las cosas bien hechas terminan en objetivos cumplidos, como así también las que no, no suceden en el corto plazo, de un día para el otro. Tanto cuando el club tuvo su momento bueno y ahora que nos toca este, son procesos que se van desarrollando; a veces pasando desapercibidos, y nos involucran a todos los socios del club. Cada cual desde su lugar, más o menos importante, tenemos responsabilidad sobre los hechos”. A lo que además agregó: “En los momentos buenos es más fácil estar unidos y empujar en la misma dirección que en los difíciles, pero ese es el desafío que tenemos todos ahora: jugadores, ex jugadores, entrenadores y simpatizantes, el gran desafío que tenemos como club, es estar unidos para sacar esto adelante”, aseguró.

“Los jugadores actuales, los entrenadores, el staff técnico y los directivos han hecho un gran esfuerzo y dejaron todo para revertir esta situación adversa dentro de las reglas del rugby, respetando las decisiones del referee y reglamentarias, sin recurrir al juego desleal y respetando al equipo contrario y a los valores del rugby que nos enseñó la historia de nuestro club, que hablan de la dignidad del equipo y me llenan de orgullo”. A lo que amplió: “Ser dignos en la derrota y moderados y respetuosos en la victoria son valores que deben ser prioritarios a los resultados en las bases del club. Nos hace mejores personas y hace que seamos mejores jugadores” explicó el “Chino” Angaut que es como lo conocen todos en Gonnet.

Y dejó para lo último varios conceptos en la misma sintonía que Brolese: “El juego del rugby es un juego de contacto y de equipo. Uno solo, sin los otros catorce no hace nada. El rugby es como la vida, te plantea permanentemente tener que levantarte y salir de situaciones adversas y difíciles como la que nos toca desde ahora. Pero con planificación, disciplina, humildad, sacrificio y mucho esfuerzo es posible. Y no tengo duda que el club todo quiere esa nueva oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos que podemos ser mejores de lo que nos pasa hoy. No es contra ningún equipo ni contra nadie, es contra nosotros mismos”.

“NO TENGO DUDAS QUE VOLVEREMOS RÁPIDO”

Finalmente la última voz que se sumó al tándem de opiniones en “amarillo”, fue la de Antonio Mazzoni, el carismático y talentoso ex wing tres cuartos del Canario que tiene entre sus palmares haber conseguido con La Plata los títulos del Nacional de clubes del 2007: “No fue parte de un proceso, sí creo que estábamos acostumbrados a definir todo en los últimos quince años tanto en la URBA como en el país y este año nos tocó jugar este campeonato nuevo (el Top 12); fue un campeonato lindo, tremendamente competitivo, durísimo pero la verdad nos costó afrontarlo, nunca nos pudimos acomodar; no hay culpables ni procesos, sí nos tiene que servir para darnos cuenta que el rugby que se viene es así”.

A lo que sumó: “No hay que darle muchas vueltas, tendremos que aprender de esto; La Plata Rugby es un club que está preparado para volver rápido, no tengo la menor duda de eso, tenemos la capacidad para hacerlo y unidos es lo que haremos”, finalizó Mazzoni, uno de los campeones nacionales del 2007 con el elenco Canario.