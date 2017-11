River analiza protestar ante la Conmebol por el VAR

De acuerdo a informaciones conocidas en las últimas horas, River estaría analizando la presentación de una queja ante la Conmebol por el modo en la que se utilizó el VAR durante el encuentro ante Lanús disputado anoche.

El nuevo sistema de asistencia arbitral tuvo una decisiva intervención en la definición del partido que ganó el conjunto Granate, ahora finalista de la Copa Libertadores.

De todas formas fue imposible para la prensa conseguir una confirmación de la versión que habla de una presentación riverplatense ante las autoridades de la Comebol.

En total fueron cuatro las situaciones que promovieron el debate y la queja riverplatense entre ellas la la determinación que revirtió la sede con el cuarto gol de Alejandro silva para el dueño de casa.

Gallardo demostró su enojo al término del partido: "Todas esas explicaciones que nos dieron en este último tiempo para justificar esta inversión y que haya más justicia en el fútbol no se vio... Me voy con la sensación de que no hubo justicia", opinó el Muñeco sobre el VAR.