Pidió comida para peces, pero terminó sacando un cuchillo

El joven se presentó como cliente, hasta que asaltó a la dueña del local. Ella lo siguió junto con un vecino y finalmente fue detenido

| Publicado en Edición Impresa

Un delincuente asaltó ayer una veterinaria de La Plata, después de ingresar como si fuera un cliente y sacar un cuchillo con el que amenazó a la dueña. Se salió con la suya, aunque la historia, para él, no terminó nada bien.

Es que la víctima lo persiguió con la ayuda de un hombre que se solidarizó con su caso y el ladrón terminó detenido.

El caso sucedió en la veterinaria “Los Pinos”, de 531 y 132, alrededor de las 10 de la mañana.

“Vino un joven de unos 29 años diciendo que quería comprar comida para peces”, contó a este diario Sandra Crivelli (37), la dueña del local, aunque la escena cambió una vez que ella quiso cobrarle.

“Sacó un cuchillo y me robó algo más de 500 pesos y mi celular”, aseguró la mujer, quien salió a la calle detrás del asaltante y gritó desesperada para pedir ayuda.

Un muchacho “que pasaba en auto me preguntó qué me había pasado, le conté y me hizo subir para que fuéramos a buscar al delincuente”, comentó la veterinaria.

Luego de varias vueltas en vano, finalmente Crivelli vio cuando el delincuente “salía de un supermercado de 31 entre 530 y 531. Se había sacado la campera y había comprado una gaseosa”.

Como la Policía circulaba detrás del coche en el que iban el joven con la damnificada, de inmediato interceptaron al asaltante y lo detuvieron. La veterinaria señaló que alquila ese local y que es el segundo asalto que le toca padecer.

“El anterior fue el año pasado, cuando vinieron dos motochorros, uno de ellos con un arma de fuego”, recordó.

En el barrio indicaron que la inseguridad es “cosa de todos los días” y que se manifiesta de manera recurrente con asaltos callejeros.