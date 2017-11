Proponen la vuelta de la peatonal a un tramo de la calle 8 y ya hay polémica

Sería entre las calles 47 y 51 y sólo viernes y sábados de 10 a 21 hs. De prosperar, arrancaría como una prueba piloto. La iniciativa suma apoyos y cuestionamientos. Una asociación de comerciantes la rechaza

Darío Bustos “Así como funcionan en otros lados y son puntos de encuentro, no debería haber motivos para que acá no hubiera una peatonal con buena oferta de comercios y locales gastronómicos”

Yazmín Alí “Me parece una iniciativa saludable, estaría bueno si no se queda solo en lo peatonal y se acompaña con un plan para mejorar el centro”

A lo largo y a lo ancho del país existen decenas de paseos con carácter peatonal permanente y pujantes centros comerciales. La Plata no tiene. Históricamente, en nuestra ciudad, las estrategias orientadas a priorizar a los transeúntes en los ejes de mayor oferta de productos y servicios chocan una y otra vez con la férrea oposición de los propietarios de los negocios. Ahora, un proyecto en estudio en el Concejo Deliberante propone retornar al esquema de “peatonalización” parcial vigente hasta hace un lustro durante los viernes y sábados. Y los comerciantes vuelven a poner el grito en el cielo.

Un repaso por las principales urbes argentinas permite corroborar que la capital federal cuenta con áreas de estas características, también Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Mar del Plata y Santa Fe. Asimismo, cuentan con ellas Corrientes, Necochea, Bahía Blanca, Paraná, Jujuy, San Luis y La Rioja.

La iniciativa que acaba de cobrar estado legislativo en el Concejo platense, presentada por una edil del oficialismo, apunta concretamente a transformar en peatonal la calle 8, entre 47 y 51, los viernes y sábados entre las 10 y las 21.

Además, prevé otorgar al paseo que así quedaría configurado un perfil “cultural”, a partir del desarrollo de diferentes intervenciones, programas y espectáculos gratuitos articulados con el área correspondiente del municipio.

“Se trataría en principio de una prueba piloto, llevando a cabo de manera integral acciones que en ocasiones anteriores no fueron bien implementadas” explica Raquel Krakover, autora del proyecto: “creemos que es posible poner en valor un eje un poco descuidado, implicando mejoras en seguridad y reordenamiento del tránsito, de manera de volver a convocar a las familias y otorgarle carácter de paseo como debiera tener”.

En los fundamentos del texto que se encuentra en análisis en las comisiones del cuerpo legislativo local, se subraya que “la cantidad y calidad del espacio público peatonal puede ser un factor determinante de la calidad urbana de una ciudad, influyendo directamente en sus usuarios”.

También se considera que “existe una conexión positiva entre los procedimientos de peatonalización y la mejora de la actividad comercial”. Sin embargo, los comerciantes creen exactamente lo contrario”.

“Nos oponemos terminantemente a las peatonalizaciones” deja en claro Guillermo Salvioli, presidente de la entidad que nuclea a quienes tienen locales en calle 8: “la primera, allá por el ‘90, nos fundió. Y la segunda, hace un poco menos de diez años, hubo que suspenderla porque había una escalada de violencia entre adolescentes que se llevaba todo puesto, los pibes se citaban por mensaje de celular para agarrarse a piñas y romper todo”.

“Las peatonales están en decadencia en toda Argentina” asegura Salvioli, quien tiene comercio en el microcentro desde hace 38 años: “hay mucho reciclaje de locales, mucha oferta de servicios financieros... no tienen el mejor perfil. Además, todas las peatonales corren entre hitos como el mar o algo similar y un espacio verde, no entre dos avenidas como sería acá. Las que funcionan son las semi-peatonales, y las que tienen bares y restaurantes, algo que no es el caso en calle 8”.

“Si nos consultaran, apuntaríamos a otro tipo de mejoras” advierte el dirigente: “hacen falta intervenciones urbanas en serio. En 8 y aledaños no hay posibilidad de estacionar, y cada vez el municipio acota más las plazas disponibles. Es imposible generar atractivo si cuando se propone una medida como no poner cortinas ciegas, para que las vidrieras estén visibles todo el tiempo, es un suicidio en materia de seguridad”.

LIMPIEZA E ILUMINACIÓN

“Lo que hace falta es un paseo comercial gerenciado, limpio, seguro y luminoso, no lleno de graffitti, con los vidrios todos marcados y rayados y el mobiliario urbano vandalizado” concluye Salvioli: “nuestro proyecto es el mismo de calle 12, que quedó muy bien y tiene atractivo urbano”.

En este sentido, meses atrás la Comuna lanzó un plan de renovación y jerarquización de centros comerciales que incluyó entre sus anuncios una intervención en 8 entre 45 y 51. De acuerdo con este programa, se ejecutaría la reparación de veredas, ampliación de esquinas, apertura de cazuelas para árboles y rampas para discapacitados, instalación de bolardos, bancos, papeleros, bicicleteros, cartelería e iluminación tanto peatonal como cenital.

El titular de Planeamiento y Desarrollo Económico local, Gabriel Rouillet, destacó que el objetivo de estos trabajos es “revitalizar las diversas actividades que se llevan a cabo en cada centro comercial, jerarquizando las esquinas, priorizando la circulación y la estancia de los peatones y recuperando espacios para el esparcimiento y la interacción social”.

La historia reciente muestra que cada intento por dar carácter peatonal -temporario o permanente- a un eje platense eminentemente comercial es la chispa que enciende un acalorado debate. Basta mencionar que hace casi cuarenta años, en diciembre de 1978, un grupo de dueños de negocios de calle 8 mantuvo una audiencia con el intendente de facto, Carlos Macellari, para pedir que no se implementara la peatonalización prevista para las Fiestas.

Los comerciantes expresaron entonces, en plena época de auge de la apertura de peatonales en diferentes capitales, que “cuando las condiciones favorables se hallen dadas seremos los primeros en pedir una calle peatonal, porque ante todo nos consideramos imbuidos de espíritu progresista, pero no es el momento”.

El más reciente de los conflictos se dio a fines de la década pasada e inicios de la actual, cuando la proliferación de vendedores ambulantes y las guerras entre “tribus urbanas” como “floggers”, “emos” y “cumbieros”, o pandillas identificadas por su procedencia barrial, convirtieron el lugar en tierra de nadie.