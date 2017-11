El pasado militante de la "cheta del Nordelta" y su noviazgo con Jacobo Winogard

Luego de ganar (mala) fama al viralizarse un audio en el que se mezclan el mate, un country, el río y Tigre, la novela de la “cheta del Nordelta” estrenó un nuevo capítulo en una historia que ahora cobró tono político y farandulero.

En medio del frenesí que imponen las redes sociales a cualquier información, usuarios de Twitter comenzaron a indagar en el pasado de la mujer y descubrieron que tenía un pasado cristinista y “anti Macri”.

“Felicitaciones a CFK siempre divina e inteligente!!!!!! Adelante”, fue uno de los tuits de Cinthia Solange Dhers, a quien se la puede ver junto a Samantha Farjat en otro posteo.

Además de elogiar a la ex presidente Cristina Elisabet Fernández (“Cristina Sos la mejor presidenta y ahora te envío estuviste con el genio de SEAN PENN idolo total ,dos grandes!!”), Dhers trató a Mauricio Macri de “inoperante, inútil” y lo acusó de estar “game over”, en todos mensajes que datan de 2011 y 2012.

JACOBO, SIN PERDÓN

Sin embargo, acaso lo más llamativo en la vida de la esteticista fue su breve noviazgo con el símbolo de los 90’, Jacobo Winogard.

El mediático, fiel a su estilo, fue lapidario al referirse a la “cirujana” en un programa de TV:

"No es cheta, no es cirujana. No existe. Toma más leche que la Süller", aseguró sin ponerse colorado.

Y luego contó: “Salí con ella un par de noches. Pocas, pero sé cómo es. La Süller es inocente al lado de ella. Le gusta la billetera. Seguro armó todo esto con un productor y se les fue de las manos. Le gustan más los medios que laburar”.

¿FILTRACIÓN O INVASIÓN A LA PRIVACIDAD?

El caso de la "cheta del Nordelta" abrió la discusión respecto a la "filtración" de datos, conversaciones o situaciones que grafican una parte de los hechos y, con la exposición en las redes sociales, se replican rápida y exponencialmente.

Más sobre este tema: Los mensajes que se viralizan, y el límite entre lo público y lo privado

