Benjamín Vicuña reapareció y dio detalles sobre su separación de Pampita

Luego de que pasara bastante agua bajo el puente, se aliviaran las tensiones y cada uno rehiciera su vida tras diez años en pareja, Benjamín Vicuña habló sobre la ruptura con Pampita Ardohain y su nueva relación con la China Suárez.

Es sabido hoy que tanto Pampita como Vicuña lograron rehacer su vida amorosa. Por un lado, la modelo está en pareja con el ex tenista 'Pico' Mónaco, mientras que el actor blanqueó su relación con la China Suárez poco tiempo después del escándalo que surgió tras la ruptura.

Al respecto, Vicuña afirmó que ya se encontraba separado de Pampita cuando comenzó su relación con Eugenia Suárez. "Siempre se tejen otras historias. Pero insisto en que yo no voy a aclarar mi propia historia, para eso hago mis propias películas, obras de teatro", aclaró en una entrevista que le realizaron en la televisión chilena.

Benjamín también aseguró que no fue fácil la separación por la sobreexposición que la prensa realizó del caso y que prefirió esperar un tiempo para poder hablar de ello. "Poder hablar de mis dolores, de lo que pasó después de una separación, que fue algo súper tergiversado y se manipuló, se expuso", afirmó.

Sobre la China Suárez, fue todo elogios. "Estoy con una mujer maravillosa, compañera, generosa, linda, que llena mi casa de risa, de alegría, que ama a mis hijos", dijo sonriente.

Vicuña también dio paso al dolor. "No es fácil estar conmigo porque soy una persona que no hay un día que no recuerde a mi hija... Es complicado decirlo", dijo con respecto a la dolorosa pérdida de su hija Blanca, y volvió a elogiar a la China por su comprensión y afecto: "Pero en el fondo hay que estar, hay que estar. Y ella está con mucha grandeza, con mucha madurez y eso va más allá de lo que uno ve aparentemente en las redes sociales o en una red carpet, digo lo superficial de todo", concluyó.