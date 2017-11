Los vecinos no ven más policías en las calles y desconfían de los anuncios

Representantes de distintas asambleas creen que el envío de 115 efectivos “es para calmar la indignación social” que disparó el homicidio de Abril Bogado. Cuestionan la falta de prevención y políticas “a largo plazo”

No existe una reunión por inseguridad en la que no se escuche a alguien reclamar por más policías, patrulleros y cámaras, pero, sin embargo, esos mismos vecinos no confían en que el refuerzo de 115 efectivos dispuesto el miércoles pasado por el gobierno provincial pueda resolver la crisis que detonó tres días antes con el homicidio de Abril Bogado (12) en un asalto en Ringuelet.

Es que, con matices, representantes de barrios distintos consideran que esta medida se adoptó para “tranquilizar el humor social” y que “los policías se irán” cuando eso pase, pase el tiempo o una nueva tragedia, en otro lugar. También coincidieron en negar que la medida haya impactado en sus zonas.

“no hay fórmulas matemáticas”

“Para nosotros es muy difícil creer en este tipo de cosas porque lo hemos vivido con otros hechos, en los que las respuestas han sido similares y no tuvieron efecto”, opinó José Rusconi, de la Asamblea Vecinal Barrio Norte, convencido de que historias como la de Abril obliga a las autoridades “a demostrar que hacen algo”.

Puso como ejemplo el pedido que ellos formularon tiempo atrás para conseguir más patrullajes en su barrio: “Nos mandaron una pareja de policías en moto que vimos solamente por una semana. Reclamamos, prometieron mandarnos otra, y después dos más, que tampoco vimos”, se quejó.

Rusconi no cree que la inseguridad se resuelva aplicando una fórmula matemática, porque si no “diríamos cuántos policías hacen falta y lo solucionaríamos”, ironizó, antes de resaltar que fallan “otras cosas, “como la prevención. Si la policía siempre llega después de que el delincuente se va, es puramente testimonial”.

“Política de la frazada corta”

Diego es un vecino que vive en La Loma, muy cerca de la casa de 40 entre 25 y 26, donde el 28 de octubre Catalina Mezza Ferreira (62) fue asesinada en un robo.

“Esa semana nos dieron más policías para la zona; tuvimos más patrullajes, efectivos, motos, pero desaparecieron con otro caso candente, como fue el de Ringuelet”, contó, molesto con esta política que llama “de frazada corta”.

Considera que el problema del delito requiere de un “plan a largo plazo, porque no se puede tapar el fuego con una manta”. Diego cree que la Municipalidad y la Provincia “están desconectados, lo que hace que el trabajo, aunque se haga bien, nunca alcance”.

“Aunque los dos crímenes (por el de Abril y su vecina) están esclarecidos, lo cierto es que tuvimos dos muertes más”, lamentó, sin pasar por alto que “el desarme de algunas mafias son cuentas que estamos pagando todos”. Remató Diego: “En este barrio nos juntamos, ponemos alarmas, tenemos grupos de whatsapp, pero (los delincuentes) están sacados”.

lo importante y lo urgente

Para Pablo Pérez, de la Asamblea Vecinal de Tolosa, “cualquier medida preventiva que se tome con respecto a la seguridad en la Ciudad es bienvenida, pero lo que vemos son esfuerzos espasmódicos, relacionados directamente con el humor social. Cuando sucede una tragedia reaccionan de esa forma y las cosas siguen igual”.

El dirigente barrial advierte un “problema de comunicación o desarticulación entre el ministerio de Seguridad bonaerense y la Secretaría de Seguridad del Municipio, porque mandar 115 policías para una ciudad con 800 mil habitantes significa un efectivo por cada 60 mil personas”.

“Lo importante siempre es cubierto por lo urgente y lo importante es forzar la presencia del Estado en zonas de la periferia de la Ciudad absolutamente libradas a su suerte”, opinó.

Algo parecido sugirió Rusconi al referir que “no hay políticas de contención de los sectores más vulnerables, mientras quieren hacernos creer que con meter a alguien preso se termina el problema, cuando en realidad empieza un problema mayor. Los delincuentes salen de la cárcel más profesionales y resentidos”.

El vecino concluyó diciendo que “hay una trama de complicidades entre la justicia y los políticos que nos hace desconfiar de todo”.

Pablo Pérez también apunta a vinculaciones poco claras “entre policías, políticos y funcionarios judiciales que hacen que estemos a merced de estas lacras”.

Puntualmente, hizo foco en los servicios de calle de las seccionales, a los que “nadie toca cuando relevan al comisario”, cuando deberían “ser permanentemente removidos” para desalentar sospechas.

Igual que el resto de los vecinos consultados por este diario Pérez no vio más policías en Tolosa, pero sí en Ringuelet, el barrio donde vivía y mataron a la nena de 12 años: “Ahí hay un policía por metro cuadrado. Lástima que esperaron a que sucediera una tragedia”.

“todo sigue igual”

Valeria vive en Olmos y tampoco vio en las calles de esa localidad un refuerzo de agentes o móviles en las últimas 48 horas.

“Por acá estamos igual que siempre. No ha pasado nada grave, pero tampoco tenemos operativos especiales”, contó, antes de recordar que la última reunión que mantuvieron con jefes policiales de su zona fue como consecuencia de “algunos hechos graves. Pusieron gente a patrullar y después de unos días se fueron”, pero como no pasó nada más no se sucedieron otros encuentros.

“especulación política”

Daniel Domínguez es una de las caras visibles de la pelea vecinal por más seguridad y contra la zona roja en el barrio El Mondongo. Luego de una amenaza en la puerta de su casa (dejaron una urna funeraria vacía) se alejó de esa actividad, pero decidió volver a reclamar por lo que considera justo.

El vecino cree que “la policía bonaerense no existe porque ni siquiera tienen patrulleros. Son 88 cuadrículas y hay 42 móviles para el Comando. En la Novena hay un patrullero y medio para 13.500 personas. Sólola Policía Local patrulla en el barrio con lo que puede y faltan colocar las cámaras prometidas”.

De las últimas medidas, puntualizó que “agregan un policía y un brazo de otro para toda la Ciudad”, al tiempo que criticó “el poco apoyo de la justicia” y consideró al anuncio una “mera especulación política”.

115

La cantidad de policías asignados por el ministerio de Seguridad para La Plata. “Tienen como objetivo instrumentar un dispositivo de prevención en puntos dinámicos de la ciudad a través de la interceptación, la identificación y la validación de documentación”, se informó