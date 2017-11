Sampaoli admitió que temió quedarse afuera del Mundial

El santafesino Jorge Sampaoli, director técnico del seleccionado de fútbol de Argentina, confesó hoy que tuvo "temor" quedar fuera del Mundial por el rendimiento irregular del equipo en las Eliminatorias Sudamericanas, al tiempo que adelantó que de ahora en más centrará su trabajo "en definir un estilo de juego" para Rusia 2018.

"Internamente no estaba calmo, tenía mucho miedo de que Argentina no vaya al Mundial. Traté de que lo jugadores me vean seguro y convencido. Lo manifesté de esa forma", admitió Sampaoli, en la previa del amistoso de mañana ante Rusia en Moscú. "Ahora empezamos a vivir el Mundial, después de sufrir con la clasificación. Tenemos que aprovechar el bienestar del momento", agregó.

Y siguió: "La importancia de cara al Mundial se va a fijar en el funcionamiento colectivo del equipo. Voy a buscar definir un estilo de juego. En eso voy centrar el trabajo. El juego no tiene que encajar conmigo, sino con los jugadores. Nunca vamos a ser un equipo que espere, pero debemos mejorar en varios aspectos", puntualizó.

"Lo más importante no es el tiempo si no la comprensión que tengan los jugadores de lo que buscamos relacionado al funcionamiento. A veces los buenos futbolistas no encajan en un estilo más allá de sus capacidades. Tratamos de que los jugadores rindan en la selección como lo hacen en sus clubes", ahondó.

"Vamos a tener que ser fuertes mentalmente, como lo son las selecciones de Alemania y España, por ejemplo", reflexionó. Sampaoli, más allá de esto, manifestó que "Argentina, individualmente, no tiene nada que envidiarle a otra selección". Y el santafesino también confesó que no le gustaría tener en el grupo, donde será cabeza de serie, a España.

"Es un campeón del mundo, ojalá podamos evitarlo", apuntó. "Espero que el sorteo nos dé la posibilidad de no enfrentar a las selecciones más fuertes. Prefiero eso si me dieran a elegir", se sinceró. Sampaoli, por último, habló sobre Lionel Messi. "A Leo (Messi) lo veo muy maduro. Pude establecer un diálogo de entrenador a jugador. Sé que no puedo pedirle a su club que lo dosifique", apuntó.

"Propuse que Messi juegue solo un partido. Quizá él quería estar en los dos. Su felicidad siempre está en el juego", agregó. Sampaoli, finalmente, destacó al grupo. "Creo que no podemos ser fuertes todo el tiempo, sino en el momento que se necesita. Creo que el plantel está bien, ilusionado. Los jugadores tendrán que saber que decisiones tomar en los momentos que correspondan", puntualizó.

"Estoy seguro que esta gira nos dará una evaluación concreta de cara a lo que vinimos a buscar, con rivales mundialistas muy importantes (Rusia y Nigeria). Y también un socio futbolístico para Messi", detalló. "El disfrute del día a día siempre lo tuve. Pero es cierto que tengo que aprender que la mochila de la responsabilidad no tiene que impedirme disfrutar. Creo que el eje de la conducción tiene que ver con persuadir y no con mandar", finalizó Sampaoli.