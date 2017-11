Soso: "Me sorprendió la tolerancia del hincha de Gimnasia y la paciencia dirigencial"

El entrenador de Gimnasia, Mariano Soso, se mostró sorprendido por la tolerancia del hincha y la paciencia dirigencial”, tras cinco derrotas en ocho partidos de la Superliga, y resaltó que ahora hay que comprometerse para ganar”. Soso dijo al programa Jogo Bonito de FM Late que “antes de arrancar un proyecto hay que investigar quienes están interesados” y refirió que “es importante que los futbolistas hagan propia la idea".

“Gimnasia está tratando de darle un perfil al equipo y para eso me contrataron", indicó el entrenador, y agradeció “el elogio de (Fabián) Rinaudo” sobre la forma que pretende jugar aunque lo calificó de desmedido”. "Me conmovió lo que dijo Rinaudo sobre mí porque me encanta que el futbolista se identifique con el proyecto a pesar de los resultados, pero el elogio de Rinaudo me pareció desmedido y me compromete a mejorar”, sintetizó el técnico.

“Tengo que sacar lo mejor de un futbolista de la talla de él", prosiguió Soso, y apuntó: "En nuestro modelo de juego me gusta Rinaudo de central. Tiene buena salida y es muy bueno marcando en espacios amplios". Por último halagó al técnico de River, Marcelo Gallardo, “por su perfil” y señaló que “tiene mucha capacidad para reinventarse y lo hace de distintos modos; y lo mismo pasa con (el entrenador del seleccionado argentino) Jorge Sampaoli".