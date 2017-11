La madre de Brenda perdonó al ladrón que le robó a su hija y le pidió que "no lo vuelva a hacer"

La madre de Brenda Bigiatti, la joven que resultó herida tras caer del tren en Don Torcuato luego de que le robaran el celular, aseguró hoy que perdona a ladrón que asaltó a su hija pero le pidió que "no lo vuelva a hacer". En la puerta del hospital “El Cruce” de Florencio Varela, Elizabeth Buitrón sostuvo que el delincuente que asaltó a su hija “nació como todos nosotros, puro, pero por razones de la sociedad, buscó esta forma de vida”.

“Yo lo perdono, pero que no lo vuelva a hacer, si lo veo le diría: Por favor no hagas más esto, si necesitas ayuda, yo te la voy a dar”, expresó la mujer en la puerta del centro médico, visiblemente emocionada, donde, además, rechazó la versión que indica que su hija se cayó del tren y aseguró que "la tiraron". "Mi hija ama la vida, ella no se tiró, la tiraron", afirmó la mujer en declaraciones a la prensa.

Buitrón, que es médica, dijo que desde que Brenda quedó en grave estado el viernes último, está como “anestesiada”, pero pidió que encuentren al responsable del robo y “si la Justicia tiene que castigarlo, que lo castigue”. “La filmación me terminó de romper el corazón”, agregó la mujer en referencia a las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación que captaron el momento en que el ladrón se tira del tren en movimiento y poco después se ve caer a la estudiante.

Al respecto, la madre de la estudiante pidió que se presenten testigos del hecho porque las cinco compañeras que estaban arriba de la formación con Brenda “están shockeadas y no pueden hablar” acerca de lo sucedido. Sobre el estado de salud de su hija, que permanecía esta tarde alojada en terapia intensiva debido a las múltiples fracturas que sufrió y a que le colapsó el pulmón izquierdo, explicó que “la durmieron un poquito más porque se movía mucho, ya que está hace siete días en esa posición”.

“El peligro es que la columna se desplace, pise la médula y quede inválida”, advirtió la mujer, aunque relató que cuando le toca la mano “se nota que siente”. Agregó que los médicos “están evaluando sacarle el sensor del cerebro porque se está regularizando la presión intracraneana”.