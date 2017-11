Felipe Contepomi ingresó al Salón de la Fama del rugby 

El ex medio apertura y capitán del seleccionado argentino Los Pumas, Felipe Contepomi, ingresó hoy al Salón de la Fama de la World Rugby, en una ceremonia llevada a cabo en Londres, Reino Unido.

En el mismo acto, la World Rugby también honró con el galardón el canadiense Al Charron, el inglés Rob Andrew, el francés Fabien Pelous y la norteamericana Phaidra Knight Luego de la ceremonia, Contepomi señaló: "Me siento humildemente honrado de ser incluido en el Salón de la Fama de la World Rugby y de que mi nombre se agregue a esta lista de personas que contribuyeron tanto para el juego".

"El rugby ha sido y sigue siendo una gran parte de mi vida. Me ha dado muchos amigos en cada equipo en el que he jugado. Mi club Newman es mi segundo hogar. Para mí, el rugby es más que un deporte, es una forma de vida, ya que lo que aprendí a través del deporte me ayuda en mi vida cotidiana", finalizó.

Contepomi se convirtió hoy en el tercer jugador argentino nominado y en consecuencia comparte el honor junto a las máximas estrellas del rugby nacional, Hugo Porta y Agustín Pichot- actual vicepresidente de la World Rugby- quienes ingresaron en el Salón de la Fama en el 2008 y 2011, respectivamente.

La ceremonia de iniciación de este año coincidió con el inicio de la gira de trofeos de la Copa del Mundo de Rugby Japón 2019, que comenzó hoy en la ciudad británica de Londres y continuara su gira por 18 países.