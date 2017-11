Obama se presentó para jurado en un juicio

| Publicado en Edición Impresa

El ex presidente Barack Obama se presentó el miércoles en un tribunal del centro de Chicago para cumplir con el servicio de jurado, pero finalmente no fue seleccionado y escuchó las palabras que la mayoría de los posibles jurados quieren oír: “Puede retirarse”. La caravana del ex mandatario, mucho más pequeña que la que tenía cuando vivía en la Casa Blanca, salió de su casa a media mañana en el barrio de Kenwood, en el South Side de la ciudad, para dirigirse al Daley Center, sede de varios tribunales y agencias del condado. Obama vestía un saco sport oscuro y camisa, pero sin corbata. (AP)