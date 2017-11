"Me quitaron lo mejor que tenía", dijo el viudo de la mujer asesinada en un robo en La Loma

"Espero que se haga justicia porque en estas condiciones no podemos vivir. Esto es la ley de la selva, pasó una víbora y me mordió. Y me envenenó. Me quitó lo mejor que yo tenía" se lamentó Horacio Raciti a dos semanas del crimen de su esposa

A pocas horas de cumplirse dos semanas del asesinato de su esposa, Horacio Raciti concedió una entrevista a EL DIA TV en la que contó la pesadilla que que vive desde la noche del viernes 29 de octubre cuando regresó a su vivienda de La Loma y se encontró con patrulleros en la puerta de su casa y con la triste noticia de que la mujer que lo había acompañado toda la vida se había convertido en una víctima fatal de la inseguridad.

En la entrevista Raciti señaló que cree que el robo y el posterior asesinato se produjo por un dato erróneo que le habrían dado a los delincuentes sobre la posibilidad de que el guardara la recaudación de su negocio en a vivienda que compartía con su señora. Al respecto aseguró que el nunca llevaba dinero del comercio que tiene a su casa.

"La mataron por 800 dólares que no es nada. Lamentablemente me encontré con esa circunstancia de que perdiera la vida mi mujer. Esto me cambió la vida a mí y a mi hija" lamentó Raciti sobre la muerte de su esposa con quien llevaba 30 años de casado.

Añadió al respecto "A mi me cuesta rehacer mi vida porque me falta algo que es fundamental lamentablemente. Yo pienso por mi hija ahora que realmente está en una circunstancia que todavía no lo supero. Yo trato de seguir tirando el carro para seguir adelante porque no me queda otra".

LEA TAMBIÉN:"La decisión del juez Villafañe está ajustada a derecho pero no al sentido común"

LEA TAMBIÉN: Salen a defender al juez Villafañe: “lamentablemente no puede prever el futuro"

LEA TAMBIÉN: El crimen de Abril, 27 delitos en 24 horas y el juez Villafañe en el editorial de EL DIA TV

"Estoy tratando de superar. Por nada me la mataron. Espero que realmente (el asesinato de su esposa) sirva para ejemplo porque hoy estamos acá pensando en ella y dentro de dos años lo olvidamos. Espero que se haga justicia porque en estas condiciones no podemos vivir. Esto es la ley de la selva, pasó una víbora y me mordió y me envenenó. Me quitó lo mejor que yo tenía" remarcó.

LA NOCHE DEL 27 DE NOVIEMBRE

El hecho tuvo lugar hace dos viernes en 40 entre 25 y 26. Horacio cuenta que como cada jornada, después del trabajo y antes de cenar, él salió de su casa a realizar su habitual rutina de ejercicios que consiste en una caminata por la zona. Fue en ese momento que los ladrones aprovecharon que su esposa estaba solo para dar el golpe en su vivienda.

Según el testimonio de los vecinos que presenciaron la escena, un Renault Clio de color negro frenó frente a la casa de la familia Raciti y del vehículo descendieron dos hombres con una escalera retráctil que instalaron en la fachada. Luego, el auto que había sido visto varias veces por la zona minutos antes del ataque, se retiró raudamente del lugar mientras los hombres subían por la escalera hacia el balcón del primer piso.

Esta serie de circunstancias a las que se sumaron "ruidos raros" y el comportamiento del conductor del vehículo negro que siguió circulando por calle 40 emitiendo un bocinazo cada vez que pasaba por el frente de la vivienda, llamaron la atención de los vecinos que advirtieron a la policía sobre la posibilidad de que sus vecinos estuvieran siendo víctimas de un robo.

Tras el llamado la policía se hizo presente en el lugar y a los pocos minutos de que los patrulleros se presentaran allí, nuevamente apareció el coche negro en la cuadra con la diferencia de que esta vez, al pasar por el frente emitió tres bocinazos en lugar de uno. Los investigadores creen esta fue la señal para que los dos malvivientes abandonaran la casa y se dispusieran a llevar adelante la otra parte del plan.

DETENCIÓN, ANTECEDENTES DE LOS TRES IMPLICADOS Y UN ESTRECHO LAZO FAMILIAR

Los tres integrantes de este grupo delictivo terminaron siendo capturados, uno a los pocos metros del crimen mientras que el segundo ladrón que ingresó a la vivienda y el conductor fueron apresados en un operativo policial cuando se desplazaban en el Renault Clio intentando escapar.



De acuerdo a los informantes, cuando los efectivos policiales arribaron al inmueble hallaron a Ferreyra atada de pies y manos, con la boca amordazada y un trozo de tela ajustado a su garganta. Minutos después llegó a la escena del crimen una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) cuyo personal constató que la mujer ya estaba muerta.

Las fuentes señalaron que los pesquisas policiales detectaron que el interior de la casa estaba todo revuelto y que faltaban alrededor de 800 dólares y otros objetos de valor.

Tras el hallazgo del cadáver, el personal policial montó un operativo cerrojo para localizar el auto de los asaltantes y en la localidad de Olmos interceptaron un Renault Clio con dos ocupantes a bordo, un hombre de 38 años y un adolescente de 17, que resultaron ser padre e hijo.

Oriundo del partido bonaerense de Florencio Varela, el tercer implicado fue identificado como Gerardo Ezequiel Nievas Torres, un hombre de 46 años que había estado detenido entre 2007 y 2017 por robo agravado, violación de domicilio y daño. También se determinó que el acusado es hermano de Laureano Juan Nievas Torres (38), detenido en abril de 2017 como acusado de integrar la “Banda del FAL”.