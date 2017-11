Salen a defender al juez Villafañe: “lamentablemente no puede prever el futuro"

Para el secretario de ejecución penal del Colegio de Abogados de La Plata, la justicia no puede hacer un trabajo correcto por la falta de recursos. Además, el dr. Barbosa postuló que por falta de funcionarios, en la confección de informes criminológicos "no se analizan debidamente las circunstancias de cada preso"

El asesinato de Abril Bogado, la nena de 12 años que murió este domingo tras recibir un disparo en la cabeza en un intento de robo en Ringuelet, ha hecho resurgir la discusión acerca de los márgenes de discrecionalidad que tienen los magistrados a la hora de tomar decisiones referentes al otorgamiento de beneficios de libertad a personas que se encuentran cumpliendo una condena.

El reflote de este debate se produjo luego de que se conociera que el presunto asesino de Abril, José "Pepito" Echegaray había salido de la cárcel antes de tiempo gracias a un beneficio de libertad asistida que fue ordenado por el juez de ejecución penal de La Plata dr. José Villafañe.

Según trascendió de la investigación, a pesar de los informes que recomendaban no conceder la libertad asistida al preso en cuestión, el juez procedió a contramano y ordenó que se liberara a Echegaray. Tras conocerse los detalles del proceso de decisión que lo dejó en libertad, el magistrado platense quedó en el centro de la polémica.

El dr. Damián Barbosa, quien se desempeña como secretario de ejecución penal del Colegio de Abogados de La Plata y presidente de la Comisión de Asuntos Penales y penitenciarios del mismo organismo, expuso en EL DIA TV su posición contraria a las críticas vertidas en las últimas horas por distintos sectores contra el juez Villafañe.

"El juez Villafañe es de los pocos jueces que recorre todas las cárceles. Previo a conceder algún derecho, entrevista a los privados de libertad y generalmente va a las cárceles, cosa que no hacen los demás jueces de la Provincia. En este caso específico, Echegaray fue entrevistado previo a darle las salidas transitorias y mantuvo un contacto previo a concederle la libertad asistida. Las dos veces lo entrevistó. El lo hace constar en un acta" manifestó el dr. Damián Barbosa.

Además de destacar la labor del magistrado al frente del juzgado de Ejecución Penal de la Ciudad, aseguró que el poder judicial "hace lo que puede con los escasos recursos que tiene" y que el clima de inseguridad que se vive en la Región "es responsabilidad de los tres poderes del Estado".

"Tengamos en cuenta que la libertad asistida, el dr. Villafañe se la concedió en el 2015. Y que tanto este beneficio como las salidas transitorias fueron ratificadas por la Cámara Penal lo que deja expuesto que en este caso intervinieron como mínimo tres jueces. El juez analizó debidamente al preso y lo entrevistó pero lamentablemente no puede prever el futuro" apuntó.

CRÍTICA A LOS INFORMES CRIMINOLÓGICOS

Para el dr. Barbosa, el principal motivo que lleva a que puedan tener lugar fallas en la justicia es la falta de recursos que obliga a que se reduzca la plantilla de funcionarios y profesionales en cada área del Poder Judicial, lo que termina traduciéndose en trabajos de asesoramiento de menor calidad o surgidos de investigaciones incompletas.

Al referirse a los informes criminológicos que estaban disponibles para examinar el caso de Echegaray, Barbosa sostuvo que "si uno ve la mayoría de los trabajos que se hacen siempre se aconseja la inconveniencia" de que se dicte un beneficio de libertad asistida. "Si uno empieza a ver, es copio y pego. No se analiza debidamente las circunstancias de cada privado de libertad y trabajan en las condiciones que pueden" opinó.

"SI NO SE ATACA EL PROBLEMA VA A HABER MUCHOS RACITIS O ABRIL BOGADO"

"Hace años que no se puede vivir. La calidad de vida es terrible y la inseguridad no para de crecer y si realmente no se atacan las cuestiones básicas va a haber muchos casos más como el Raciti o Abril Bogado. Esto es lamentable porque quienes trabajamos continuamente en esto sabemos que no se va a detener y que cada vez va a haber mayor violencia y mayores hechos delictivos por que no se atacan las razones de origen" estimó.

Diagnosticó que "hay un montón de falencias estructurales en materia de seguridad en La Plata. Estamos hablando de un departamento judicial que es único en el mundo por la cantidad de unidades penitenciarias, por las alcaidías departamentales y la enorme cantidad de comisarías y está la mayor cantidad de institutos de menores de la Provincia. La complejidad que tenemos es impresionante".