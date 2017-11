Bilardo negó lo del café con Menotti y la pelea se puso al rojo

Carlos Bilardo desmintió haber aceptado un café de Menotti y le agregó un nuevo capítulo a la pelea entre los ex entrenadores de la Selección argentina.

Inicialmente, de acuerdo a una publicación periodística, se había producido una insinuación del Narigón en el sentido de que aceptaría "un café" con el Flaco pero "a solas, sin testigos".

Menotti, al enterarse, dijo que no tenía "ningún interés en sentarme a hablar con alguien que no me resulta satisfactorio y prometedor" y volvió a estallar el enfrentamiento.

Bilardo, en las últimas horas, y luego del abrupto corte que le dio al tema Menotti, salió con los tapones de punta: "E que escribió eso (que se reuniría con el Flaco), no me conoce o estaba borracho. Tengo amigos y enemigos. No, ni loco...No tengo nada que hablar", tiró el ex DT de Estudiantes.

Incluso fue más allá: "Nunca me sentaría con la persona esa. Me atacó, me mató a mi y a mi familia...Tuve que pelear mucho. Nunca hablaría con ese señor, no quiero nada".