Moreno criticó a Cristina por no haber bancado a De Vido

"Hay que poner las manos en el fuego por los compañeros", cuestionó el ex secretario de Comercio, quien confirmó que en los próximos días visitará en la cárcel al ex ministro kirchnerista

Si alguien sabe de polémicas es Guillermo Moreno, ferviente soldado y referente del kirchnerismo. El ex secretario de Comercio volvió a ser autor de controvertidas declaraciones, pero esta vez hacia adentro del espacio y, nada menos, que contra Cristina Kirchner, a la que cuestionó por no haber bancado a los ex funcionarios que actualmente están detenidos por distintas causas judiciales.

Guillermo Moreno le bajó el puntaje a Cristina de 10 a 8 en @PolemicaBar por "no poner las dos manos en el fuego" por De Vido, Boudou, etc pic.twitter.com/5gIpzZ41Ui — América TV 📺 (@AmericaTV) 9 de noviembre de 2017

"Hay que poner las manos en el fuego por los compañeros. Y aunque te quemes hay que ponerlas. Porque los compañeros son de un lado de la reja y del otro lado de la reja. Para que vos tengas amigos de un solo lado están los radicales, no los peronistas", comenzó el controvertido ex funcionario, haciendo referencia a las palabras de la ex presidenta previo a los comicios del 22 de octubre.

Y siguió: "estaba 10 (puntos), hoy está 8. Porque no puso ninguna de las dos manos en el fuego. Cada una valía un punto. Debió haber metido en el fuego las dos manos por (Julio) De Vido, por (Amado) Boudou, por todos, por César Milani... (Cristina) Estaba en 10, bajó a 8", concluyó Moreno, quien anticipó que en los próximos días irá a visitar a De Vido al penal donde se encuentra detenido.