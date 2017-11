Gladys 'La Bomba Tucumana' y Mica Viciconte discutieron feo

La discusión comenzó cuando Mica Viciconte se encontraba esperando el voto secreto y la artista tropical hizo el gesto con la boca de "pobre mujer", que fue notado por Moria Casán, quien se lo hizo saber a Marcelo Tinelli.

A partir de ahí, el vaivén no paró: "Que venga y me lo diga de frente", la desafió Mica, tras lo cual Gladys se fue acercando cada vez más hasta quedar cara a cara con ella. "Pobrecita de vos, cómo te da la cara para hablar de alguien que te aceptó para bailar, pobre chica, me das pena, eso te quiero decir", le respondió la cantante tucumana.

"¿Qué sabés vos de Rocío y de Santiago? Andá a un psicólogo, que te ayude a elegir para qué lado querés agarrar vos, con tu sexualidad, andá para que te orienten si querés ir por acá o por allá", agregó.

Y Viciconte retrucó: "De todas maneras si fuera lesbiana o no lo diría sin ningún problema".

"Nadie te quiere, no te quiere ni tu mamá", siguió La Bomba. "No te metas con mi familia", le respondió Micaela.

Es sabido que nunca tuvieron buena relación entre ellas, sobre todo a partir de que Mica Viciconte dudara sobre la sexualidad de Tyago Griffo, el hijo de La Bomba Tucumana.