El llanto de Piquín en el Bailando: "Fueron 12 disparos, me querían matar"

Hernán Piquín contó los detalles del violento intento de robo que sufrió en el barrio privado de Pilar en el que vive. El bailarín pasó una verdadera pesadilla el miércoles a la madrugada.

“Fue un episodio horrible. Empecé a tocar bocinas y empecé a gritar que había ‘chorros’ en el barrio”, contó Piquín entre lágrimas en la pista del Bailando.

“En un momento se asoma una vecina y le dije que se meta adentro y que llame a la policía. Ahí fue el primer disparo que entró al auto”, dijo conmovido el bailarín, y agregó: “La bala podría haber impactado en mi cabeza. Después de ese disparo fueron 10 u 11 más”.

“Cuando empezaron a disparar me saqué el cinturón para salir corriendo y choqué. El auto se paró en dos ruedas y yo caí sobre la palanca del freno de mano, y ahí fue donde me lastimé”. Y añadió: “Fueron 12 disparos a mí, me querían matar, estoy acá de pedo”.

