Hindú se consagro campeón y consiguió su décimo título de la URBA

Tras derrotar a Alumni por 27 a 20 en la final disputada en el club Atlético de San Isidro (CASI), el club de Don Torcuato se consagró campeón de la Unión de Rugby de Buenos Aires por décima vez

Hindú se consagró hoy campeón del Top 12 al vencer a Alumni por 27 a 20 en la final disputada en el club Atlético de San Isidro (CASI), y se quedó con su décimo título de la URBA. El encuentro -presenciado por 7.000 espectadores- fue controlado por el árbitro Diego Lentini, con un parcial en el primer tiempo favorable a Hindú de 20 a 7.

Hindú, que hoy disputó su sexta final consecutiva del torneo de la URBA, logró una amplia diferencia en la primera parte, al marcar dos tries a través de Ignacio Martínez Sosa y Joaquín Díaz Bonilla, quien además aportó dos penales y dos conversiones. En los minutos finales de la primera etapa, Alumni descontó con un try de Gaspar Bandunciel, convertido por Lucas Frana.

En el segundo tiempo, el equipo de Tortuguitas, obligado a jugar en campo contrario por el abultado resultado en contra, logró el dominio territorial y la posesión de la pelota, descontando con dos penales aportados por Frana. Y de esa manera se puso a tiro de try. Los diez minutos finales fueron electrizantes. Hindú soportó el asedio de su rival y Bautista Alvarez interceptó el pase de un rival y marcó el tercer try convertido por Díaz Bonilla.

En la jugada siguiente, el wing Lucas Sábato apoyó el segundo try para Alumni, convertido por Frana, pero no alcanzó para llegar al empate. En el balance Hindú fue un justo ganador al lograr una amplia diferencia en la primera parte y en el complemento resistir en defensa los embates de Alumni.

El club de Don Torcuato se consagró campeón de la Unión de Rugby de Buenos Aires por décima vez, tras los títulos conseguidos en 1996, 1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014 y 2015. Hindú había conseguido en julio pasado, el tricampeonato del torneo Nacional de Clubes al vencer en la final a Tala de Córdoba por 20 a 10, y de esa manera se había coronado por octava vez en el certamen.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Alumni: Federico Lucca, Gaspar Baldunciel y Guido Cambareri, Bernardo Quaranta e Iñaki Etchegaray; Tobías Moyano, Mariano Romanini y Santiago Montagner; Tomás Passerotti (capitán) y Lucas Frana; Luca Sábato, Franco Battezzati, Franco Sábato y Rafael Desanto; Máximo Provenzano. Entrenadores: Juan José Ize y Guillermo Ibañez.

Ingresaron: Tomás Bivort, Mateo Bandunciel, Francisco Molinari, Santiago Anduncín, Juan Pablo Anderson, Luca Magnasco, Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Corniele.

Hindú: Ignacio Martínez Sosa, Augusto Faraone y Nicolás Leiva; Nicolás Guisasola y Augusto Bavaro; Carlos Repetto, Tomás Resnick, Lautaro Bavaro y Felipe Ezcurra y Joaquín Díaz Bonilla; Bautista Álvarez, Hernán Senillosa, Santiago Fernández (capitán) y Horacio Agulla; Severiano Escobio. Entrenadores: Juan y Nicolás Fernández Miranda, Lucas Ostiglia y Juan Ignacio Gauthier.

Ingresaron: Agustín Capurro, Mariano de la Fuente, Lucas Pesente, Sasha Casañas, Joaquín de la Vega, Francisco Mateu y Federico Graglia.

Tantos en el primer tiempo: 6' penal Díaz Bonilla (H), 10' try Martínez Sosa convertido por Díaz Bonilla (H), 18' penal Díaz Bonilla (H), 23' try Díaz Bonilla convertido por el mismo (H) y 39' try Bandunciel convertido por Frana (A). Resultado parcial: Hindú 20 - Alumni 7.

Tantos en el segundo tiempo: 6' penal Frana (A), 25' penal Frana (A), 33' try Alvarez convertido por Díaz Bonilla (H), 36' try Lucas Sábato convertido por Frana (A). Resultado final: Hindú 27 - Alumni 20.

Amonestado en el primer tiempo: 27' Cambareri (A).

Amonestado en el segundo tiempo: 30' Resnick (H).

Arbitro: Diego Lentini.

Arbitros Asistentes: Lucas Galán y Andrés Sutton.

Cancha: Atlético de San Isidro.