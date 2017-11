Skaters: cultura de ciudad

Forman parte del paisaje urbano desde mediados de los 80’. La pasión por desplazarse sobre una tabla con ruedas, para ellos es un modo de vida. Forman parte de una numerosa cofradía que, a esta altura, une a representantes dos generaciones

Ulises Rodriguez

Como muchas de las cosas geniales de este mundo todo formaba parte de un juego. A finales de los rockanroleros ’50, un grupo de surfistas, en pleno invierno del oeste de Los Ángeles, no aguantó más el encierro con exceso de adrenalina y se les ocurrió surfear olas de cemento en las piletas vacías de las casas. Lo que parecía un entretenimiento de niños empezaba a tomarse en serio: nacía el skateboarding y una nueva historia comenzaba a escribirse.

Unos 30 y pico años después, al sur del mismo continente, en la ciudad de La Plata, un niño de 8 años de nombre Guillermo recibía de regalo una patineta amarilla. Esa tabla con cuatro ruedas se convertiría en su mejor juguete. En el cemento de las diagonales, sobre rampas improvisadas, en piletas vacías, arriba de empinadas escaleras o en cualquier lugar imposible, el mundo de Guillermo Avegliano sucedía arriba de su patineta.

Eran tiempos en que La Plata tenía su fábrica de skates: RO-RO-SE, que estaba en la calle 43 entre 7 y 8. Producía patinetas que se vendían en jugueterías y casas de deportes de todo el país. “La primera influencia del skate en La Plata vino desde Brasil ya que el deporte allá estaba muy avanzado y en el año 83´ jóvenes argentinos solían viajar de vacaciones a playas brasileñas”, relata Guillermo Avegliano en su web www.laplataskate.com.ar, repasando la historia del skate en la ciudad.

A los 12 años Avegliano compitió por primera vez en la categoría amateur y ahí conoció a su grupo de amigos de Hot Locals con los que viven el skate como un estilo de vida. “Con el skate podés andar en cualquier lado siempre que el piso te lo permita. Por eso podés pasar todo el día con la tabla, que era lo que hacía yo cuando era chico y siempre atento a descubrir por dónde andar. En ese sentido es algo único, porque a diferencia de otros deportes, se puede practicar en cualquier momento”, cuenta a los 39 años, con 1,83 metros de altura y la cara iluminada al hablar de la pasión de vida.

Cada año Guille, como lo conoce todo el mundo en el ambiente, viaja a Porto Alegre para participar del Campeonato Swell Old is Cool, en la categoría Master, para mayores de 35 años. En esa competencia, en la que intervienen skaters de todo el mundo, el representante platense ha obtenido el segundo puesto.

“El skate es un deporte pero a la vez una filosofía de vida donde priman el respeto, la solidaridad, la libertad y la integración. Es un espacio para pasarla bien y hacer amigos porque es una manera de entender la vida”, dice con la experiencia de 3 décadas sobre la tabla.

Con el diseño gráfico como oficio la patineta es la que marca el rumbo de su existencia. Por un lado el “Hot local”, en el que vende todo lo necesario para el skater a través de internet y, por el otro, la transmisión de conocimientos a chicas y chicos (y también adultos) que sueñan volar por los aires arriba de una tabla.

Los miércoles Guillermo da clases en la pista de 26 y 32, y los sábados por la mañana en la plaza Moreno de Ensenada. “Es una satisfacción ver a los chicos cuando están arriba de la tabla y la emoción que les da cuando les sale alguna prueba -dice-. Cuando termina la clase ninguno quiere irse y muchos siguen en la casa”.

El “profe” cuenta que en La Plata “el crecimiento del deporte es constante” y asegura: “hay chicos que están andando muy bien, pero más allá de los resultados en los torneos todos disfrutamos de ser amigos”.

Ahora el sueño de Guillermo es subirse a la tabla con su hijo Lorenzo que pronto cumplirá 1 año. “Le voy a transmitir esta pasión y me imagino andando juntos por la ciudad o en un skatepark con él, estoy seguro que lo vamos a disfrutar”.

El guasón y su hijo

Muchos de los skaters que comenzaron a darle a la tabla allá por los 80 hoy son padres. Eso no les impide seguir disfrutando del viento en la cara y hay quienes lo hacen con sus hijos.

Uno de los que logró transferir esta pasión es Facundo Soto, también conocido como “Titu”, líder de la banda Guasones, amigo de Avegliano de los tiempos de Alambrada, cuando este era el único espacio para skaters en La Plata.

“El skate significa mucho en mi vida y compartirlo todos los días con mi hijo es una sensación difícil de explicar, y verlo mejorar, con ganas de superarse a sí mismo y que además comparta este deporte con gente a la que solo el skate podría unirlos ya sea por la edad o el idioma”, dice Soto sobre su hijo Santiago.

Metido de lleno en la música el cantante de Guasones dejó de subirse a una patineta en el año 1991 hasta que en 2009 el mismísimo Guillermo Avegliano le metió una tabla en el baúl y le pidió que lo acompañe a un skatepark. Ese día no pudo resistirse y volvió a las pistas.

Tantas fueron las ganas de volver a ese pasado de piruetas y caídas que se hizo construir una pista en el patio de su casa. Así cuando necesita inspiración o dejar volar la cabeza hacia otros mundos se sube a la tabla y se deja llevar. Ahora también en compañía de su hijo de 11 años.

“Está empezando a formar parte de su vida, ya fue picado por ese ‘bichito’ que te hace sentir el skate cuando te atrapó. Nada me da más placer que verlo andar con sentimiento y compromiso. Soy el padre más feliz del mundo”, cuenta Soto que está recuperando junto a su niño aquellos años que dejó la tabla a un lado arrastrado por las exigencias de ser músico.

Tan importante es el skate en su vida que el disco “Locales Calientes” (2014) homenajea desde el título a sus amigos skaters platenses “Hot Locals”: aquellos que hoy son la primera camada de skaters de la ciudad y que continúan transmitiendo esta pasión desde la docencia o a sus hijos.

Disputas por el espacio público

Jorge Saraví es profesor de educación física y docente en el profesorado de esa carrera en la Facultad de Humanidades de la UNLP. Como tantos otros, él soñó alguna vez subirse a una tabla y volar por el aire dejándose atravesar por esa sensación de libertad que sólo los skaters de alma pueden sentir.

Como eso nunca pasó Jorge le compró una patineta a su hijo y, por su cuenta, se metió en el mundo de los skaters para investigarlo y escribir su tesis para la Maestría de Educación Corporal. De ese modo llegó a entender al skate como una práctica del cuerpo que “consiste en mucho más que una simple suma de una gran variedad de saltos acrobáticos y destrezas sobre ruedas”.

Para el director del proyecto de investigación “Lógica interna, prácticas corporales y Educación Física” de la UNLP “las técnicas corporales ocupan un lugar de importancia pero tienen otros sentidos y significados que van más allá del mero salto o deslizamiento. Son la manifestación de una manera de entender la vida y de expresarse”.

Dirigida por la reconocida antropóloga platense Mariana Chaves tras ser aprobado como tesis, su investigación se editó en formato libro bajo el título “Jóvenes, prácticas corporales urbanas y tiempo libre: Una mirada desde el skate”. Este año fue presentado en la Feria del Libro y será nuevamente expuesto este jueves 16 a las 12 horas en el Aula B201 de la Facultad de Humanidades en el marco del 12º Congreso Argentino y 7º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias.

“Para estos jóvenes el skate lo es todo y significa un logro clave en su camino de autonomía como sujetos”, explica Saraví que realizó una “exploración documental rigurosa, se involucró con los skaters, los observó en acción, conversó con ellos con juicio, respeto y desprevención”, al cual las palabras que resumen su obra.

Cuando Jorge Saraví comenzó con su trabajo de campo los skaters eran denunciados por vecinos, demonizados por algunos medios y perseguidos por la policía por ocupar espacios públicos como la Plaza Seca del Teatro Argentino y la Torre 1. El apogeo de los conflictos y disputas se dio en particular entre los años 2008 y 2010.

“La práctica del skate no se trata solamente del uso y apropiación del espacio, sino que implica la transformación del espacio: los skaters modifican el espacio no solo porque lo adaptan, sino porque lo desgastan. El roce permanente de las ruedas y tablas contra diferentes superficies produce un deterioro. Pero más allá del desgaste de las superficies concretas existe un imaginario muy consolidado en la sociedad acerca de que el skate rompe. El imaginario urbano de que el skate “rompe” la ciudad está presente desde los años 80 con la aparición del lema “skate and destroy” el cual parece continuar hasta el presente como una especie de eslogan de un cierto orgullo skater”, cita Jorge Saraví en su trabajo titulado “Práctica del skate, ciudadanía y participación política en jóvenes platenses” (2015).

Con las pistas de skate construidas en Berisso, Ensenada, Villa Elvira y en 26 y 32 los skaters fueron teniendo nuevos espacios para la práctica pero la apropiación del espacio público es una necesidad para los jóvenes y hoy es el ministerio de Obras Públicas (7 entre 58 y 59) un sitio de encuentro para ellos.

Las nuevas generaciones

Tomás Lluma llegó a La Plata para estudiar Periodismo desde su Necochea natal siendo ya un skater en su ciudad. A los 12 años se subió por primera vez a una patineta en el garaje de su casa, y cuando le salió su primer vuelo se dio cuenta de que la cosa iba por ahí.

Con una tesis en curso sobre el skate y un sitio web especializado www.proyectomarmol.com.ar se podría decir que “Tomi” es un militante de la comunicación de este deporte ya que une su pasión con su carrera.





“Es un deporte de creatividad y aunque he participado en torneos lo que me interesa es el streetboard (andar en la calle) más que competir. Es un espacio de pertenencia, un modo de identificarte”, cuenta este skater que sabe de caídas y quebraduras y puntos en la frente.

En su cruzada por la difusión de este deporte, Tomás junto a otros compañeros han realizado un cortometraje que llevó 3 años de trabajo y lo presentarán para todo el público el 22 de noviembre en el bar Patagonia de 7 y 59.

“La nación skater ya se ha asentado, con todo lo que eso implica. Profesionales, amateurs, flows, nueva escuela, vieja escuela, ancho, achupinado, parkero, streetero, bowlero. Todo tiene una categoría, ya todo fue hecho”, dice Tomás en su sitio como una declaración de principios.

El uso de las redes sociales también han significado un cambio en el mundo de los skaters. Desde viralizar una pirueta hasta el apriete de la policía a los pibes. “Las nuevas tecnologías siempre estuvieron ligadas a los skaters. Pensemos que antes esperaban que les llegara un VHS de Estados Unidos y hoy todo está en las redes”, dice el investigador Jorge Saraví.