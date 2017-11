La nueva campeona de Matemática de la Provincia es una alumna platense

Charo tiene 14 años y va a la escuela San Simón. Obtuvo el mejor puntaje en el nivel 1. Con otros 22 platenses va al nacional

| Publicado en Edición Impresa

Una alumna platense acaba de subirse a lo más alto de la Matemática provincial y va por más. Se llama Charo Morencos. Es una chica de 14 años que obtuvo el mejor puntaje en su nivel en las Olimpiadas Matemáticas bonaerenses (OMA) que se desarrollaron días atrás en Mar del Plata, donde otros 15 chicos de la Ciudad también consiguieron destacadas actuaciones, al obtener diferentes menciones.

Ahora tanto ella como veintidós alumnos de distintas escuelas platenses se preparan para participar desde el próximo lunes de una nueva instancia, mucho más exigente y desafiante: la etapa nacional, que se disputará la semana entrante en la ciudad de La Falda, en Córdoba.

Aunque tengas apuntes y calculadora, sino razonás no lo vas a resolver”

Charo Morencos, Alumna del San Simón

Charo, que es alumna del tercer año del secundario en la Escuela San Simón, de calle 45 entre 1 y 2, empezó a dar sus primeros pasos en el “mundo de los números” en quinto grado y desde entonces su afición no paró de crecer. La joven recordó que por entonces le ofrecieron anotarse en las Olimpiadas Matemáticas y como en la materia le iba bien, decidió probar suerte. Y le gustó. Tanto, que desde entonces no ha parado de sumar experiencia, poniéndose a prueba y superándose ante cada competición. No sólo eso. Demostró sus conocimientos y tuvo otras destacadas actuaciones en diferentes certámenes.

“En la Olimpiada no se da lo mismo que en la escuela”, comentó Charo, que para subirse a lo más alto del podio del nivel 1 tuvo que resolver tres problemas, uno de geometría, uno de algebra y otro de combinatoria.

Para su constante progreso -resaltó- cuenta con el aporte y estímulo clave de Nicolás Mazzocato, un joven estudiante Ingeniería, ex Olímpico de la disciplina, que le da clases particulares con las que se entrena y la ayudan a perfeccionarse cada día. “Incluso tuvo un presentimiento y en la preparación me puso un problema como el que después me tomaron”, comentó la joven.

Entusiasmada por el reciente logro, la alumna del San Simón (donde la recibieron con un reconocimiento por el logro) toma envión ahora para la competencia nacional, que comenzará el lunes. No será la primera experiencia en la que se ponga a prueba con chicos de todo el país. Por eso, si bien anticipa que “es mucho más complejo, es muy difícil llegar al podio” se mantiene firme en su horizonte y remarca: “Pero es mi objetivo actualmente”.

Desde que decidió zambullirse en el mundo de las olimpíadas de la disciplina, Charo aprendió a valorar, sobretodo, la agudeza del pensamiento -más que el mero conocimiento de la teoría- que se requiere para resolver cada problema. “En la Olimpiada, por ejemplo, te permiten usar apuntes y calculadora. Pero si no razonás, si no expandís tu mente, no lo vas a resolver”, dijo y resaltó: “La matemática te va abriendo la cabeza hacia pensamientos inimaginables”.