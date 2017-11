En rugby el Amarillo es el ganador con marrón, con celeste o con azul es Campeón

Hindú volvió a la cima en el URBA Top 12. Era el gran favorito hace varias fechas y lo demostró este sábado no solo el equipo sino uno de los entrenadores como Nicolas Fernandez Miranda que fue nombrado el responsable de los Jaguares del Super Rugby.Texto y comentarios de Prensa de la URBA y Fotos: Emiliano Raimondi

El conjunto de Don Torcuato venció a Alumni por 27 a 20 y se consagró campeón del URBA Top 12 Copa DIRECTV presentada por QBE Seguros La Buenos Aires. Hindú disputó su sexta final consecutiva (cuatro triunfos y dos derrotas) y recuperó la Copa tras haber caído en la definición la pasada temporada.

En la gran final disputada en el CASI el campeón hizo valer su experiencia en este tipo de partidos y consiguió amplias diferencias cuando apenas jugaban 26 minutos. Con dos penales de Joaquín Díaz Bonilla, más un try propio y otro de Ignacio Martínez Sosa, marcó una distancia de 20 a 0. El descuento para Alumni llegó por intermedio del try de de su hooker, Gaspar Baldunciel, que puso el parcial 20 a 7 y permitió a los de Tortuguitas irse al descanso con la esperanza de descontar las diferencias.

Dos penales del apertura Lucas Frana achicaron las diferencias, dejando el marcador 20-13, y Alumni pareció acomodarse en el partido. Pero cuando las cosas parecían poder complicarse para Hindú, que jugaba con uno menos por la amarilla a Tomás Resnick, Bautista Álvarez interceptó una pelota y se fue debajo de los palos para estirar las diferencias 27 a 13. Con menos de 10 minutos por delante la final parecía quedar sentenciada, pero el conjunto de Tortuguitas se fue con todo al ataque y Luca Sábato apoyó un nuevo try convertido (27-20) que lo volvía a poner en partido. Quedaba muy poco tiempo de juego y el oficio de Hindú para cerrar el partido fue suficiente para que el marcador ya no tuviera modificaciones. Fue final y nuevo título para los de Don Torcuato que ahora suman 10 estrellas en el rugby de Buenos Aires y una cifra difícil de igualar con ocho títulos de la URBA de las últimas 12 que se disputaron.

Formaciones de los equipos:

ALUMNI: 1- Federico Lucca, 2- Gaspar Baldunciel, 3- Guido Cambareri, 5- Bernardo Quaranta, 4- Iñaki Etchegaray, 6- Tobías Moyano, 7- Mariano Romanini, 8- Santiago Montagner, 9- Tomás Passerotti (C), 10- Lucas Frana, 11- Luca Sábato, 12- Franco Battezzati, 13- Franco Sábato, 14- Rafael Desanto, 15- Máximo Provenzano.

Suplentes: 16- Tomás Bivort, 17- Mateo Bandulciel, 18- Francisco Molinari, 19- Santiago Alducín, 20- Juan Pablo Anderson, 21- Luca Magnasco, 23- Joaquín Díaz Luzzi 22- Tomás Corneille

Entrenadores: Guillermo Ibáñez y Juan José Ize.

HINDÚ CLUB: 1- Ignacio Martínez Sosa, 2- Augusto Faraone, 3- Nicolás Leiva, 4-Nicolás Guisasola, 5- Carlos Repetto, 6-Tomás Resnick, 8- Augusto Bávaro, 7- Lautaro Bávaro, 9- Felipe Ezcurra, 10- Joaquín Díaz Bonilla, 11- Bautista Álvarez, 12- Hernán Senillosa, 13- Santiago Fernández (C), 23-Horacio Agulla, 15- Severiano Escobio.

Suplentes: 19- Agustín Capurro, 17- Mariano de la Fuente, 16- Lucas Pesente, 18- Sacha Casañas, 21- Nicanor Olivetto, 20- Joaquín de la Vega, 22- Santiago Mourin y 14- Federico Graglia.

Entrenadores: Juan y Nicolás Fernández Miranda, Lucas Ostiglia y Juan Ignacio Gauthier.

Tantos en el Primer Tiempo: 6' Penal de Joaquín Díaz Bonilla (H); 10' Try de Ignacio Martínez Sosa convertido por Joaquín Díaz Bonilla (H); 23' Penal de Joaquín Díaz Bonilla (H); 26' Try de Joaquín Díaz Bonilla convertido por él (H); 38' Try de Gaspar Baldunciel

convertido por Lucas Frana (A).

Incidenicias: 30', Amarilla para Guido Cambareri (A)

Final del Primer Tiempo: Alumni 7 - 20 Hindú.

Tantos en el Segundo Tiempo: 6' Penal de Lucas Frana (A); 24' Penal de Lucas Frana (A); 33' Try de Bautista Álvarez convertido por Joaquín Díaz Bonilla (H); 36' Try de Luca Sábato convertido por Lucas Frana (A).

Cambios ST: 12' Agustín Capurro por Augusto Faraone (H); 15' Mariano de la Fuente por Ignacio Martínez Sosa (H); 20' Tomás Bivort por Federico Lucca (A); 23' Sacha Casañas por Carlos Repetto (H); 30' Francisco Molinari por Guido Cambareri (A)

Incidencias: 30' Amarilla para Tomás Resnick (H).

Final del Partido: Alumni 20 - 27 Hindú.

Árbitro: Diego Lentini.

Jueces de Touch: Lucas Galán y Andrés Sutton.

Cuarto y quinto hombre: Maximiliano Capano Pérez y Edgardo Peres.

TMO: González Deibe.

TK: Diego Pasman.

Asesor: Leonado Borghi.

Texto y Fotos: Equipo de Prensa URBA