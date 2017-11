Máximo Kirchner pidió a sindicalistas "no tener miedo" para defender a los trabajadores

El diputado nacional y principal referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, les pidió hoy a los líderes sindicales que “no tengan miedo” y “se la jueguen” a la hora de defender a los trabajadores de la reforma laboral y previsional que impulsa el Gobierno, y convocó a los otros sectores peronistas a sumarse a “combatir el ajuste en la calle”.

En un plenario de Unidad Ciudadana de Hurligham en la localidad de Villa Tesei, Máximo Kirchner fue el encargado del cierre de la jornada de debate en la que cuestionó la gestión de Mauricio Macri : “Desde que asumió la Presidencia -10 de diciembre de 2015-, todas las medidas son contra los trabajadores”, dijo.

Ante cientos de militantes que colmaron el predio de la ex cuertiembre Cidec, el diputado nacional le envió un mensaje de los dirigentes gremiales: “Es hora de terminar con los sindicatos en los despachos y sacarlos a las calles para decirle basta al Gobierno porque así no se puede seguir”.

“Les pido a los dirigentes sindicales que se la jueguen, que no tengan miedo en defender a los trabajadores de las reformas laborales y jubilatorias que están impulsando desde el Gobierno”, remarcó. Con respecto a las reformas, afirmó que “hay varias trampas” y adelantó que el kirchnerismo “va a defender cueste lo que cueste los intereses de la mayoría y le vamos a decir no a esas reformas”.

Durante su discurso, Máximo Kirchner también apuntó contra aquellos opositores que se distanciaron del kirchnerismo pero que en la última campaña electoral prometieron a sus electores que no iban a apoyar en el Congreso una reforma laboral ni impositiva que perjudique a los trabajadores.

“Ahora vamos a tener la oportunidad de ver si aquellos que dijeron que no iban a acompañar las reformas laborales o impositivas van a cumplir o si van a sucumbir por una denuncia judicial o una nota en algún medio”, desafió. El hijo de los ex mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández no se olvidó de la disputa dentro del peronismo por la reorganización partidaria y aseveró: “A los compañeros que creyeron que de la mano de los medios de comunicación y sin criticar tanto al Gobierno iban a ganar, es hora que maduren y den una demostración de grandeza porque fue la sociedad la que eligió qué tipo de oposición quiere”.

Al igual que a los sindicalistas, el legislador nacional por Santa Cruz les pidió a los dirigentes peronistas que integran las filas del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa y de Cumplir, que encabeza Florencio Randazzo, que “levanten la voz contra la reforma laboral y jubilatoria y allí estaremos juntos en la calle para combatir estas medidas del Gobierno y frenar el ajuste”.