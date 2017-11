Industriales aseguran que la reforma laboral no significa ni "precarizar el empleo"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró hoy que la reforma laboral no trae consigo una "flexibilización" del trabajo, tal como se lo conoce hoy, y afirmó que una modificación de ese tipo no "precarizará empleos" ni "bajará sueldos".

"No le tengo miedo a la flexibilización laboral, ya no estamos en la década del '50. Creo que no hay que poner esto en buenos o malos, en 'combatiendo el capital'. Acá nadie va a precarizar el empleo, eso sería absurdo", indicó Acevedo en declaraciones a radio La Patriada al referirse al proyecto de reformas que impulsa el gobierno nacional.

Para el titular de la UIA "hoy el empleado tiene derechos y tiene obligaciones, se puede valer de esos derechos. Yo no creo en el tema de que el empleado está desprotegido. Es decir, no veo un tema de trabajo esclavo general, eso sería imposible en la Argentina actual", agregó.

Acevedo y la mesa de la Junta Directiva de la UIA habían expresado esta semana su respaldo a las reformas laboral e impositiva, cuyos detalles conocieron en una reunión que mantuvieron con los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; de Hacienda, Nicolás Dujovne; y de Producción, Francisco Cabrera.

El dirigente industrial también aseguró hoy que "no se habla de bajar sueldos, nadie está pensando en eso. Hay que pensar en aquellas industrias que se nutren del mercado interno, en estos casos, si los empleados tienen mejores sueldos, sube el consumo. Ese es el círculo virtuoso".

"Nos dirigimos hacia un mundo más tecnológico, más moderno y bueno, nosotros tenemos una ley laboral que data de 1974, es antigua en algunas cosas. Hay cosas que hoy no tienen ningún sentido. Creo que esto será una discusión que tendrá que darse con los gremios", concluyó sobre el tema.

Respecto a la reforma tributaria, Acevedo consideró que "la negociación en sí, ahora va a ser entre el Gobierno y los gobernadores. Acá lo que se esta viendo es cómo se reparte el gasto, ahí es el tema". "Hay que sacar los impuestos anti-producción y anti todo. Los contribuyentes tenemos que empezar a mirar la discusión entre los gastadores de impuestos", finalizó.