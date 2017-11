Estrella-Curuzú y Porteño-CC. Tolosano, los dos partidos más destacados de la Liga

También sobresalen los cruces Brandsen-Alianza y CRIBA-Villa Lenci; y en la Primera B, Unidos de Olmos será local de Las Malvinas

| Publicado en Edición Impresa

El torneo de Clausura de primera división, de la Liga Amateur Platense comienza a transitar por el último tramo de su desarrollo.

Hoy, a partir de las 16, se disputará en forma íntegra la undécima fecha, jornada que empezará a definir la suerte de los equipos que pelean arriba y de aquellos que pugnan por evitar el descenso.

Los cuarto punteros de primera división, y Unidos de Olmos, líder en el torneo de ascenso, afrontarán compromisos de suma importancia para sus aspiraciones.

Por ejemplo, Estrella, uno de los que encabeza las posiciones, recibe en Berisso (8 y 169) al también puntero, Curuzú Cuatiá; mientras que Nueva Alianza, que también comparte el primer lugar, enfrentará en 52 y 161 a la Asociación Brandsen. Y CRIBA, que integra el lote de los que mandan en el campeonato, se verá las caras con Villa Lenci, partido que se jugará a puertas cerradas, en el predio de 2 y 611.

También se destaca el partido entre los escoltas Porteño y el Círculo Cultural Tolosa (ambos con 17), que se disputará en Mitre y Alsina, Ensenada.

Otro de los choques de interés estará en 7 y 629. Everton será local de ADIP, en un anticipo de lo que van a protagonizar mañana, cuando ambos vuelvan a verse las caras, esta vez, por el Torneo Federal y en la que definirán la permanencia en la categoría.

La jornada se completa con el siguiente cuadro de partidos: Villa Montoro vs. San Lorenzo (96 y 118); San Martín de Los Hornos vs. La Plata FC. (58 y 145) y Centro Fomento Los Hornos vs. CRISFA (58 y 132).

CRISFA-porteño, SIN CAMBIOS

El jueves pasado, salió un nuevo boletín, en este caso el 36, del Tribunal de Disciplina, con la novedad principal de que hubo resolución respecto al partido CRISFA-Porteño: se decidió que no se alterará el resultado.

Tras analizar minuciosamente el hecho, y del posterior descargo realizado por Porteño, se llegó a la conclusión de que se trató de un error administrativo por no dejar sin efecto una de las notas presentadas. El resultado no se modifica, pero CRISFA recupera el dinero depositado y Sebastián Jaime podrá volver a las canchas.

DIFÍCIL PARA UNIDOS DE OLMOS

La undécima fecha del torneo de ascenso también tendrá su importancia. Unidos de Olmos (21), que lidera las posiciones, recibe en 43 y 184 a Las Malvinas, con la idea de mantenerse en esa ubicación de privilegio. Detrás del elenco azulgrana aparecen en escena Argentino Juvenil y Peñarol, ambos con 20, que tendrán esta tarde compromisos de riesgo. La fecha se completa con el siguiente cuadro de partidos:

For Ever vs. Centro Fomento Ringuelet (70 y 148); Asociación Iris vs. Argentino Juvenil (143 y 517); Independiente de Abasto vs. Talleres del Provincial (207 y 515); Romerense vs. Comunidad Rural (517 y 167); Peñarol Infantil vs. Polideportivo Gonnet (66 y 174) y Tricolores vs. Alumni (4 y 94).

Curuzú, Estrella, CRIBA y Alianza lideran el torneo con 18 puntos