Soso hizo una autocrítica sobre la defensa

“Me hago responsable de cómo defiende Gimnasia”, afirmó el entrenador, quien agregó: “Hemos mostrado cierta vulnerabilidad”

Una vez terminado el último entrenamiento de la semana, el técnico Mariano Soso, ayer brindó una conferencia de prensa en Estancia Chica, donde analizó el momento futbolístico del equipo.

“El aspecto defensivo del equipo se lo adjudico al equipo y a la modalidad de juego que propongo. El equipo tiene la necesidad de poder solidificarse. Reconocemos que ante las pocas situaciones que se presentan en contra mostramos vulnerabilidad”, comentó, y luego remató, “me hago responsable de cómo defiende Gimnasia. Reconocemos que hemos mostrado cierta vulnerabilidad”.

Enseguida agregó sobre el aspecto ofensivo que, “los futbolistas necesitan de argumentos para resolver con cierta eficacia las acciones que tienen dentro del juego”.

A la hora de hablar del equipo en general expresó, “entendemos que al equipo no se lo ve sometido en forma sostenida, estamos defendiendo poco, no hay grandes registros de los rivales. No estamos resolviendo con eficacia aquello que el rival proporciona”.

EL EQUIPO ANTE PATRONATO

En otro momento de la charla con la prensa dentro del Campus, el técnico rosarino contó detalles de lo que fue el entrenamiento futbolístico de la víspera.

“Hoy (por ayer) probamos diferentes equipos y sistemas. Estamos ensayando para llegar de la mejor forma”, dijo, y añadió, “considero que tenemos que generar una competencia interna. Hay una disputa por un lugar. Creo que no estamos resolviendo con eficacia las pocas llegadas que el rival proporciona”.

Al mirar el compromiso que se viene ante Patronato, Soso dijo que: “Yo imagino un partido jugando en campo rival. Esperemos interrumpir todos los ataques del rival. Patronato es un equipo que juega con pocos metros, se siente cómodo dando espacios. Proyecto un partido en donde seamos protagonistas. Entiendo también que demandará un esfuerzo importante”, comentó. “Hemos podido concluir una semana de trabajo, y a partir del lunes comenzaremos a diseñar el partido frente a Patronato”, destacó.

El entrenador tiene en claro que es imperioso para el Lobo volver a sumar de a tres, y sobretodo ante su gente en el Bosque.

“Reconozco que estamos necesitados de retomar la senda de la victoria y más en nuestra casa. Lo primordial es que Gimnasia retome el camino del triunfo. Poder edificar y construir lo que nos falta. El equipo necesita retomar aspectos que supimos mostrar frente a Vélez”, declaró el DT.

Tras afirmar que la pretemporada venidera será en Abasto, aclaró, “este es un plantel que pone el foco de atención en el partido de turno. El próximo mercado de pases hoy no nos tiene ocupados”.