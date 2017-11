Máximo y Florencia Kirchner declararán esta semana por el caso Hotesur

Él lo hará este lunes, mientras que su hermana fue convocada para el miércoles; se investiga si participaron de una maniobra de lavado de dinero

Los hijos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Máximo y Florencia, deberán prestar declaración indagatoria esta semana en el llamado caso Hotesur, en el que se investiga si participaron de una maniobra de lavado de dinero.

El diputado nacional Máximo Kirchner deberá concurrir mañana a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, mientras que su hermana Florencia fue convocada para el miércoles. Los hermanos fueron citados a declarar por el juez federal Julián Ercolini, tras un requerimiento formulado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez. Para los investigadores judiciales, los sobornos se habrían pagado a a través de la simulación de alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner.

Los primeros accionistas de Hotesur fueron Néstor y Máximo Kirchner, pero tras la muerte del ex presidente en octubre de 2012 ingresaron a la sociedad comercial primero la ex mandataria y después su hija. Los hijos de los últimos dos ex presidentes fueron acusados por integrar la sociedad y por integrar a su patrimonio -con la sucesión de Néstor Kirchner- "dinero obtenido ilícitamente".

Para la Justicia, la causa Hotesur es parte de una gran maniobra de lavado de dinero sacado del Estado de manera ilícita que se habría iniciado con el direccionamiento de la obra pública en favor de Báez.

No será la primera vez que los hermanos Kirchner concurran a Comodoro Py, dado que lo hicieron a principio de año cuando se presentaron ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la casua Los Sauces, por la que luego fueron procesados.

Como hicieron ante Bonadio, fuentes judiciales adelantaron que ni Máximo ni Florencia responderán preguntas de Ercolini y que se limitarán a presentar escritos con sus consideraciones sobre el expediente, asesorados por el abogado Carlos Beraldi.