Calu Rivero habló del acoso que vivió en la novela Dulce Amor

Durante una entrevista, la joven anticipó que está escribiendo un libro para hablar de su experiencia

En el marco de una entrevista, y en el contexto de la serie de denuncias por acoso en el mundo del espectáculo estadounidense, Catalina Dlugi le preguntó a Calu Rivero por su vivencia en Dulce Amor.

La novela fue emitida en 2012 y la actriz abandonó su papel antes del final por un problema que tuvo con su compañero de reparto, Juan Darthes.

La periodista comenzó su pregunta diciendo: "Ahora todo el mundo habla de lo que sucedió con Kevin Spacey, el tema de los acosos. Y en algún momento tu nombre, con el tema Dulce Amor, fue relacionado y vos lo negaste...".

Calu expresó: "Estamos hablando del sexgate de Hollywood. Me gusta que hablemos de este tema y celebro que estas cosas estén saliendo a la luz. Creo que las mujeres estamos encontrando un espacio para construir igualdad y desplegar nuestro poder... Me gusta que Netflix haya decidido sacar a Kevin Spacey de un proyecto del que era parte por más talentoso que sea… Creo que en la Argentina esto sucede y yo no fui ajena a esa experiencia. De hecho, estoy escribiendo un libro donde voy a hablar de eso".

Luego, ante la repregunta de la conductora respecto a si hubo o no acoso, la actriz dijo: "Yo no lo desmentí. Si hacés una búsqueda no sale que no. Pero cuando todo se empieza a desdibujar… yo lo que desmentí fue lo de abuso sexual, absolutamente. Pero yo fui parte de un acoso. Por eso todo mi apoyo a las personas y las actrices que lo sufrieron. A mí nadie me lo tiene que contar, yo lo viví en carne propia. De hecho, estoy escribiendo para poder sacármelo de encima. A mí eso me incomodó por mucho tiempo. Esto se tiene que acabar. A mí me modificó. Tres años me alejé de la actuación por eso. No voy a llevar el tema a la Justicia porque no creo que la justicia argentina sea lo mejor que tenemos, pero sí quiero sacármelo de mi cuerpo contándolo".