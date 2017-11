“Estamos muy cerca de volver y eso genera mucha ansiedad”

Son los encargados de la obra del estadio. Aseguran que empezaron los trabajos finales, que en junio de 2018 estará listo y que no hubo otra opción que el préstamo de USD 12 millones

| Publicado en Edición Impresa

Por LEANDRO DUBA

ENTREVISTA

Una mesa redonda con tres vasos de plástico. Sobres de té, café y azúcar. El blister en un rincón para sacar agua caliente. Después acercan un termo y un mate. Está todo listo para empezar la charla en uno de los palcos del nuevo estadio de Estudiantes. Esperan Juan José Calderón, vice segundo y Miguel Menno, nuevo secretario de obras. ¿El tema saliente? La culminación de la cancha.

-¿Cómo lo manejan desde lo personal y profesional?

-(Juan José Calderón) A esta altura todos queremos ver la obra finalizada. Estamos muy cerca de terminar y eso genera mucha ansiedad. Como hincha nunca hubiera imaginado estar al frente de esto. Cuando existió la posibilidad inmediatamente lo acepté y comenzar a trabajar con un grupo de gente, aprovechando todo lo que estaba. Una gran idea fue buscar la sustentabilidad económica, que nos va a permitir terminar la casa y luego mantenerla. Hoy Estudiantes no invierte dinero en mantener el Estadio Unico y luego lo va a tener que hacer.

-¿Cómo llegó esta posibilidad de sumarte a Estudiantes?

-(Miguel Menno) Lo conocía a Juanjo (Calderón) por nuestra actividad. Me fue evaluando y en un momento me tiró la propuesta. Al principio me sorprendió por la envergadura, pero enseguida me entusiasmó por tratarse de Estudiantes.

-¿Es demasiado ambicioso el proyecto? ¿Hubiesen elegido el mismo proyecto?

-(JJC) Está acorde. Lo que estamos tratando de hacer es buscar comodidad y seguridad para la gente. La educación es importante, pero también la infraestructura. Por ejemplo, la platea de 115 ofrecela posibilidad de ver un evento lo mismo que el edificio de calle 1. Además priorizamos en la calidad de los materiales, tal vez no sean los más baratos pero son perdurables.

-De un estadio jugable en seis meses en octubre de 2014 a esperar hasta mediados de 2018 para terminarlo. ¿Qué pasó?

-(JJC) Un tema fue el económico y otro el técnico. Nosotros en campaña habíamos visto que no era posible terminarlo en seis meses más allá de que estaban las estructuras de hormigón. Si se tardó 7 u 8 años en eso, el resto también iba a tardar. Nos tomamos el primer año para estudiar los pasos a seguir y en el segundo arrancamos la obra. Ahora estamos cerca de terminarlo. El peor momento fue a mediados del año pasado, cuando tuvimos que frenar varias cosas.

-¿Algunos dijeron abril, otros junio y se habló de octubre? ¿Cuándo?

- (JJC) A mitad del año que viene. Nos falta un parto, nueve meses más, cuando se intensifiquen los trabajos. La frase más conocida es la de los 420 días. Te explico: tuvimos una buena combinación con Experiencia Fútbol, pero nos falló la venta de palcos. Se frenó tanto que demoró culminación. Lo del naming sabíamos que iba a ser difícil venderlo con un estadio a medio terminar. Ahora con el préstamo no habrá más frenos.

-¿Les genera preocupación asumir un compromiso de 12 millones de dólares? ¿Por qué no se pudo reducir esa cifra con las ventas del último mercado?

-Nosotros contamos con un presupuesto y siempre lo dolarizamos. La primera vez nos salió muy bien, porque el dólar pegó una estampida en enero de 2016. Ese dólar recibido nos sirvió para hacer más obras en los primeros meses. El faltante se cubría con naming, palcos y la venta de plateas. Los primeros dos ítems nos fallaron. Esa cuenta nos dio alrededor de 12 millones de dólares. Hicimos reuniones con todos los bancos argentinos, privados y públicos. El acuerdo al que llegamos es el mejor posible y el estadio se hará con recursos extraordinarios, como siempre se dijo.

-Se vendieron sólo 16 palcos de un total de 80. ¿Cuántos creen que estarán vendidos al momento de la inauguración?

-(JJC) No lo sé, porque estamos cambiando la lógica inicial: ya no los venderemos a 10 años sino a dos. De igual manera podemos modificar la estrategia del naming, tal vez no a 10 años sino a menor cantidad de tiempo. El estadio se tiene que terminar con lo que genere el estadio.

-De las nuevas obras. ¿qué será lo primero que cambiará visualmente cuando comiencen los trabajos fuertes?

-(MM) Todo junto. El campo de juego tiene cierto apuro por el tiempo que lleva colocarlo. Pero se irá haciendo todo el mismo tiempo: la estructura del techo y las luces. El techo tiene dos etapas, primero colocar la estructura metálica sobre el último piso y por último la lona tensada. En el medio colocaremos el campo de juego.

-¿Por qué no utilizarán el campo de juego que ya se había comprado anteriormente?

-(JJC) Es una historia que no tiene final. Trajo problemas y controversia. Una parte se utilizará, como el sistema de riego y posiblemente los drenajes y desagües, que tendríamos que ver en qué estado están porque fueron pisoteados por las máquinas. Son 10m2, siete mil de cancha y 3 mil más del perímetro. Se colocaron en su momento mil metros y los restantes los negociaremos con Hábitat Verde, la empresa que vendió la grama. Este mes lo empezaremos a instalar.

-¿Las tribunas se pintan al final?

-(MM) Sí, pero todavía no está definido que se pinten a bastones rojos y blancos como en un principio. Hay nuevos diseños.

-¿Contemplan un sector para los visitantes?

- (JJC) Sí, en la tribuna de 57, que tendrá en el sector superior palcos cooperativos, por debajo plateas y abajo popular. Esa cabecera se dividirá en dos, más un pulmón. En un lado estarán los visitantes.