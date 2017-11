Villa San Carlos pretende “comunicarse” con el éxito

Desde las 15:30 visita al Cartero, en Agronomía, con la intención de quebrar el maleficio que lo persigue. El equipo iría con cambios

| Publicado en Edición Impresa

Con la necesidad de sumar de a tres e intentar regresar a la victoria, Villa San Carlos buscará esta tarde un resultado acorde a sus pretensiones, cuando a partir de las 15:30 y con el arbitraje de Rodrigo Sabini, visite a Comunicaciones, en uno de los encuentros que le dará continuidad a la duodécima fecha del torneo de Primera B Metropolitana. El Celeste dejó una muy buena impresión en el partido anterior ante Platense, que terminó rescatando un valioso empate de visitante. Sin embargo, en la semana, el entrenador Jorge Vivaldo trabajó en varios aspectos, con la idea de ajustar varios detalles que tienen que ver con el funcionamiento colectivo.

IRÍA CON TRES CAMBIOS

El técnico del Celeste profundizó el trabajo semanal para que el equipo llegue con la frente bien alta.

No obstante, la formación aún no fue confirmada, pero no se descarta que haya cambios. Por lo que trascendió, Federico Turienzo y Leonardo Morales están con molestias y no llegarían. Serían reemplazados por Ricardo Vera y Rodrigo Ayala. En tanto que Amoroso ingresaría por Gustavo Mendoza. Por el lado del Catero, el entrenador uruguayo, Alejandro Orfila, quedó satisfecho con el rendimiento del equipo en la victoria por 1-0 sobre la UAI Urquiza, por lo que podría repetir la misma formación. Los resultados de ayer: T. Suárez 0, Platense 1; Alte. Brown 0, Defensores 1 y Colegiales 0, Fénix 1. Hoy 15:30, San Miguel-Talleres; Español-Sacachispas y San Telmo-UAI Urquiza.

Y por la Primera C, Sp. Barracas 3, El Porvenir 0; CADU 1, Armenio 0; C- Córdoba 3, Dep. Merlo 0 y Dock Sud 0, Alem 3. Hoy 15:30, Ituzaingó-Excursionistas; Italiano-Cañuelas; Luján-Berazategui; Midland-J.J. Urquiza y Argentino (Q)-Laferrere.