“Queremos seguir haciendo historia y apostamos a dar el golpe ante River”

Javier Rossi, nacido en el barrio 5 de Mayo, de Ensenada, brilló en Cambaceres y ahora es una de las figuras de Deportivo Morón, que hoy enfrenta al Millonario, por la semis de la Copa Argentina

Por LEANDRO DUBA

Tiene sus raíces en el barrio 5 de Mayo, de Ensenada. Desde muy chico, soñó con llegar a escribir su nombre en el fútbol grande de la Argentina. Y lo consiguió. Dio sus primeros pasos en un club de fútbol infantil de la zona, y luego, se incorporó a las filas del equipo de sus amores: Defensores de Cambaceres. Estamos hablando de Javier Nicolás Rossi (4 de noviembre de 1982), el Bicho, para los íntimos.

Durante cinco largas temporadas (entre el 2003 y 2007), el delantero, que acaba de cumplir 35 años, fue la figura indiscutida del Rojo. Su carisma, humildad, y sobre todo su aporte goleador, lo llevaron a ganarse el respeto y reconocimiento de toda una ciudad. Fue decisivo en las Promociones para no descender de las temporadas 2005 (definió el partido revancha contra Deportivo Merlo) y 2007, con un cabezazo sobre la hora ante Argentino de Rosario, en la cancha de Gimnasia.

Hoy, Javier Rossi vive sus horas más felices de su carrera profesional. En sólo cinco meses (con un ascenso incluido a la B Nacional), se convirtió en uno de los jugadores respetados y queridos de Deportivo Morón, el sorprendente Gallito del Oeste, que esta noche enfrentará nada menos que a River, en una de las semifinales de la Copa Argentina.

“Siempre tuve la intención de jugar en un equipo grande. La gente de Morón me abrió sus puertas, y ahora estoy tratando de retribuirle parte de lo que me dio. Llegué a este club hace cinco meses, y en ese tiempo pude ganarme el cariño y el respeto de los hinchas, algo que es difícil de conseguir. Me siento identificado con Deportivo Morón”, expresó el Bicho, quien vive a pocas cuadras del Nuevo Francisco Urbano, el estadio del Gallito, junto a su mujer Daiana y sus hijos Bianca y Francesco.

“A MORÓN LO CONSIDERAN UN EQUIPO AGUERRIDO Y LUCHADOR”

Deportivo Morón viene realizando una excelente Copa Argentina, a tal punto que en las etapas previas eliminó a cuatro equipos de Primera División. El más importante, sin dudas, fue la victoria por 1-0 sobre San Lorenzo. Además, el Gallito dejó en el camino a Olimpo (1-0), Unión (5-4, por penales, tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario) y Patronato (2-0). Y ahora, en semifinales, se cruzará nada menos que con el poderoso River, que llega golpeado tras ser eliminado de la Copa Libertadores y de perder el Superclásico con Boca.

“Enfrentar a River representa algo muy especial para el grupo. En lo personal, será el partido más importante de mi carrera. A Morón lo consideran un equipo aguerrido, luchador, que deja el alma en cada partido. Con llegar a las semifinales, ya hicimos historia, pero queremos dar el gran batacazo. River tiene la necesidad de ganar, para salvar el semestre; nosotros, en cambio, queremos disfrutar de este gran momento y aprovechar cada error que pueda cometer el rival para sacar provecho de eso. Estamos ilusionados y ansiosos de saltar a la cancha”.

Más adelante, el Bicho enfatizó que “ya dejamos en el camino a varios equipos de importancia en la máxima categoría, como a San Lorenzo. Sería algo grandioso poder eliminar a River de esta competencia, aunque somos conscientes de que no será nada sencillo, teniendo en cuenta la jerarquía del adversario. Sin embargo, el grupo tiene hambre de gloria, por eso, hemos trabajado toda la semana para aprovechar la oportunidad que tenemos. Para River, eliminar a Deportivo Morón sería algo natural y no haría tanto ruido, pero si Morón deja en el camino a River, entraremos definitivamente en la historia del club y también de la Copa Argentina. Ahí es donde apuntamos”.