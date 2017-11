Macri, en La Matanza: "la creación de empleo es la única forma de reducir la pobreza"

El Presidente dijo que su deseo es que "todas las empresas pequeñas lleguen a ser medianas y las medianas a ser grandes". Y aseguró: "no es malo ser una empresa grande", lo malo es "no cumplir con la ley, no respetar al vecino y hacer trampa"