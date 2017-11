"En esta zona el problema es que el boliche está siempre abierto y es un desbande", indicó una vecina de Plaza Yrigoyen.

"Estamos todo el tiempo con este problema. Me orinan la puerta y la escribieron, me arrancaron el cartel que decía prohibido estacionar y me tiran botellas", agregó.

Finalmente, relató: "ya no sabemos que hacer, hemos ido a la Municipalidad y presentado denuncias".