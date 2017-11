La Unión Industrial advierte que la reforma laboral no se hará si hay rechazo gremial

| Publicado en Edición Impresa

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, afirmó hoy que la reforma laboral “no se va a hacer” si los sindicatos consideran que esos cambios apuntan contra los derechos de los trabajadores.

“Si lo gremios piensan que va contra los derechos de los trabajadores, no se va a hacer”, sostuvo el también director de la Aceitera General Deheza en declaraciones radiales en las que señaló que la reforma que promueve el Gobierno “tiene el apoyo de la UIA”.

“Como argentino uno no va a pensar que va a ir en contra de los derechos adquiridos, no se va a volver a los años 50 y además no veo a nadie yendo en contra de los derechos de los trabajadores”, aseguró.

Dijo también que está de acuerdo con la reforma laboral, porque busca que haya “mayor trabajo formal con el blanqueo” y destacó el beneficio para la producción porque, dijo, “habrá menos competencia desleal con empresas fuera del circuito”.

“La reforma laboral va a tener una negociación larga con los trabajadores, los que podamos ayudar, bienvenido sea”, completó.

RECLAMO CHAQUEÑO

Por su parte, el gobierno del Chaco, a través de la secretaria de Empleo y Trabajo, Liliana Spoljaric, adelantó que defenderá los derechos de los trabajadores de cara a la reunión convocada por Nación para este miércoles, en la que se debatirán los alcances del proyecto de reforma laboral.

“Estaremos presentes en el encuentro para escuchar, debatir y defender los derechos de los trabajadores, como lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión del gobernador Domingo Peppo”, dijo Spoljaric en un comunicado de prensa divulgado hoy. La funcionaria agregó que el gobierno chaqueño consideraba indispensable para la creación de empleo la existencia de “créditos con tasas de interés bajas que incentiven a los empresarios a invertir”, así como “impuestos diferenciados según las regiones”.