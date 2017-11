“Hay que modificar la ley de ejecución penal para que cada juez no pueda hacer lo que se le antoje”

Carlos Festa habló del caso de su madre asesinada en Berisso y cuestionó en duros términos el papel del magistrado José Villafañe

Los fallos polémicos del juez José Villafañe no se limitan a la liberación de “Pepito” Echegaray, el presunto asesino de Abril Bogado. Como informó oportunamente EL DIA, hace un año y medio, el mismo magistrado firmó la resolución por la cual quedó en libertad Pablo Alberto Levandouski, un delincuente que mató a Perla Festa, una jubilada de Berisso de 84 años, en su casa del barrio banco Provincia el 22 de abril de 2016. Levandouski, de 39 años, ya tenía tres condenas por delitos contra la propiedad y “los informes del Servicio Penitenciario Bonaerense eran negativos, porque se dejó asentado que no desarrollaba ninguna actividad curricular ni laboral”, según Carlos Festa, uno de los hijos de la mujer, concejal electo por ese vecino distrito, quien salió a reclamar urgentes modificaciones en la ley de ejecución penal.

A pesar de eso, Villafañe firmó permisos para que accediera a una salida de 48 horas por mes, “para que tuviera contacto con su familia, porque lo veía en una situación endeble”, siguió Festa. El hijo de Perla sostuvo que “le dieron una libertad asistida que nadie controló, porque nadie se dio cuenta de que, habiéndolo liberado el 17 de abril, nunca volvió. Cinco días después mató a mi mamá”.

Sin saber de los informes negativos de los especialistas, pero con ánimo de pedirle explicaciones, los dos hijos de Festa fueron a entrevistarse con el juez en su despacho unos días después del asesinato. “Nos recibió con un custodio, pensando que le íbamos a pegar. Fue un cobarde”, lanzó. En el mismo recuerdo, repasó que el magistrado “no hizo muchas aclaraciones. Dijo que en ese momento le pareció que eso era lo más adecuado”.

Que se haya considerado la chance de darle un beneficio que le permitiera caminar por la calle por un par de días, fue porque su abogado defensor lo reclamó ante las autoridades. Lo que se analizó fueron las evaluaciones de los especialistas que estuvieron en contacto con él.

“Mire, tomé la resolución que me pareció conveniente en base a los informes. Usted se imagina que yo no voy a hacer algo que perjudique a la sociedad”, soltó Villafañe en aquella audiencia, a decir de Festa.

Carlos se fue sin demasiados ánimos de esa cita, aunque se llevó algunos expedientes (“no todos”, aclaró él) sobre la conducta de Levandouski en su estadía tras las rejas, en la Unidad 26 de Olmos. Pasaron 18 meses y el hombre, abogado, todavía tiene a mano esos documentos. En la entrevista con EL DIA, los lee para que quede todo en claro:

“Se evidencia una imposibilidad de contar con herramientas subjetivas que le permitan una salida diferente al acto impulsivo. Teniendo en cuenta su posición subjetiva frente al delito, al momento no habría un verdadero proceso reflexivo crítico a partir del cual pueda cuestionar su comportamiento”.

Ese diagnóstico fue elaborado en febrero de 2016 por una alcalde mayor, psicóloga del Servicio Penitenciario Bonaerense.

“También se dejó asentado que este tipo no participaba de talleres, actividades culturales ni tareas laborales. Todo eso significa que no tenía arrepentimiento por lo que había hecho (en referencia a los delitos por los que estaba preso) y que no hacía un carajo en la cárcel para reinsertarse a la sociedad”, subrayó Festa, en una traducción llana del siempre complejo y barroco vocabulario judicial.

A contrapelo de esas recomendaciones, Villafañe firmó el 6 de abril un permiso para que Levandouski pudiera abandonar la cárcel. Once días después, el 17, regresó a la calle. Se suponía que el 19 debía regresar, pero nunca lo hizo. “Además nadie controló que volviera”, apuntó Carlos.

El crimen

El viernes 22 de abril a la mañana, el autor material del crimen llegó al barrio Banco Provincia de Berisso. Estuvo paseándose en distintos locales esparciendo una noticia falsa: que la hijastra de Perla había fallecido. Así, fue rastreando dónde encontrarla y con quién estaba. La reconstrucción llegó por el testimonio de varios vecinos, que hablaron de un hombre de pelo castaño y ojos claros, como Levandouski.

La señora era jubilada como corredora de seguros y vivía sola. A la chica -la que supuestamente había muerto, ex novia de Levandouski- la había tenido viviendo en su casa, donde pasó buena parte de su adolescencia, pero luego se fue y no hubo más noticias.

A las 8 de la noche de ese mismo viernes, el ladrón llamó a la puerta de la casa de Perla, en la calle 3 entre Pasaje San Martín y 174. Con el invento del fallecimiento, es muy probable que se haya ganado el acceso, porque no había nada forzado. Lo que pasó después fue una carnicería: la mató de dos golpes fuertes en la cabeza -con un objeto contundente- y trató de asfixiarla con un cable. Todo, para que ella no lo pudiera delatar.

Una vez concretada la masacre, el asesino se robó los ahorros de la mujer, alhajas y un televisor. Los testigos que figuran en la causa lo vieron subirse a un taxi, con el electrodoméstico entre brazos.

Levandouski se mantuvo prófugo por tres semanas. La policía, con la DDI a la cabeza, le siguió el rastro una vez que lo identificó, hasta capturarlo en 137 y 66, Los Hornos, donde el hombre aparentemente se iba a encontrar una mujer. Poco después, cuatro testigos lo reconocieron en una rueda.

Desde entonces, quedó encarcelado en la Unidad 24 de Florencio Varela. “Ahora se hace el evangelista para parecer bueno. Capaz que ahora lo largan de nuevo, para que vuelva a matar”, apuntó Carlos, con una mueca de desprecio.

“el juez tendría que haber renunciado”

¿Qué opina el abogado Festa, hijo de Perla, sobre la decisión de liberar a Levandouski? Lo esperable: “El juez Villafañe ya tendría que haber renunciado, pero no tiene un mínimo de dignidad ni de hombría. Es un larga-asesinos, en virtud de su seguimiento de la doctrina de (Raúl) Zaffaroni. Lo digo porque conozco el tema. Espero que se haga el jury en su contra y que se lo eche por incapaz”.

Aunque reconoce que por su lugar de familiar directo con la víctima le resta objetividad, el profesional también arremetió contra algo más general: “Hay que modificar la ley de ejecución penal, para que cada juez no pueda hacer lo que se le antoje”.

José Edgardo Echegaray Biel, alias “Pepito”, principal acusado del crimen de Abril Bogado (12), fue liberado por orden del mismo juez en 2015, aunque debió haber permanecido preso hasta 2018. Algunos de los informes sobre él también eran negativos. El domingo pasado, salió a robar con un joven de 17 años y, según sospecha la policía, habría sido él quien disparó al auto donde la nena recibió un tiro en la cabeza.

El caso conmovió al país y replanteó la cuestión de las liberaciones anticipadas a delincuentes peligrosos, aún cuando sea algo contemplado por la ley. A Carlos Festa también lo afectó en lo más profundo: “Lo de Abril fue lo que coronó todo esto”, sentenció, un segundo antes de quebrarse.

