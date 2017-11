El reencuentro emotivo de la familia Pettinato en los Martín Fierro de Radio

| Publicado en Edición Impresa

Roberto Pettinato se reencontró con su hijo Felipe, quien no paró de criticarlo cada vez que puede en los últimos tiempos, y aseguró: “Fue una emoción muy grande”. Pettinato y su hijo Felipe buscaron dar vuelta la página, se reencontraron y se mostraron felices durante la entrega de los premios Martín Fierro de Radio.

Los primeros en llegar fueron Roberto y su hija Tamara, quienes estaban nominados. Y alrededor de las 22:30, sorpresivamente Felipe apareció en el salón de La Rural para estar junto a su familia. “Vengo a darle una sorpresa a mi padre, a mí me invitó mi hermana. El no sabía que yo iba a ir y tengo un anillo que era de él”, dijo el admirador de Michael Jackson. Al verse se dieron un abrazo. “Es una emoción muy grande, no me lo esperaba. Muy feliz de que haya venido”, manifestó Roberto.