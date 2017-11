Xipolitakis y De La Rúa: la foto del encuentro menos pensado

| Publicado en Edición Impresa

Vicky Xipolitakis siempre da la nota: esta vez, sin embargo, no fue protagonista de algún escandalete involucrando su cuerpo desnudo, sino por una foto que llamó la atención de los internautas: La Griega se fotografió junto al ex presidente radical Fernando De La Rúa, un encuentro que no pudo sino llamar la atención de todos. ¿Cómo se dio?

La historia detrás de la foto es mucho más sencilla de lo que se presume: no es que Vicky charlara de política con el ex mandatario o que esté pensando en lanzar su carrera como servidora pública, sino, simplemente, que la vedette se encontró a De La Rúa y decidió tomarse una foto con él.

La Griega se encontraba almorzando en el Palacio Duhau cuando se encontró con el ex presidente a unos metros de su mesa y rápida de reflejos, se acercó y le pidió sacarse algunas fotos juntos. De La Rúa no tuvo problemas y, claro, la sesión de fotos del encuentro quedó consignada en el Instagram de la empresaria.