"Los aspectos anímicos estuvieron a favor de ellos", analizó Sampaoli

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, afirmó hoy que buscará "un diagnóstico claro" de la derrota ante Nigeria por 4 a 2 en Rusia de cara "a lo que viene", en referencia al campeonato del mundo del próximo año y amistosos.

"Hay que tener un diagnóstico claro de lo que pasó para todo lo que viene. Este partido es difícil de explicar porque en poco tiempo nos hicieron goles de lanzamientos largos y es raro que pase en este equipo", apuntó Sampaoli en conferencia de prensa.

"Los aspectos anímicos estuvieron a favor de ellos. Argentina (que ganaba con goles Éver Banega y Sergio Agüero) no tuvo las luces del primer tiempo porque tendríamos que haber generado una diferencia mayor, no atacamos con la eficacia esperada", agregó el entrenador del equipo "albiceleste", que no tuvo entre los titulares al astro Lionel Messi.

Sampaoli aseguró que su mayor preocupación en la caída ante Nigeria fue cuando "el equipo quedó en desventaja" y que debe tener "fortaleza mental" de cara al futuro en cuanto sufra adversidad en el resultado.

"Argentina tuvo la voluntad para intentar cambiar la historia. No se puede empujar para hacer un gol, se necesita criterio y búsqueda; hay que seguir evaluando", apuntó el entrenador oriundo de Casilda, provincia de Santa Fe.

El ex DT de Sevilla de España y del seleccionado chileno atribuyó la caída ante Nigeria a un bajón "solamente futbolístico" y desligó una merma física.