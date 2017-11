Santa Bárbara “D” no fue menos y también consiguió el ascenso

El plantel de “tricolor” visitó la redacción de este diario, donde las chicas y el cuerpo técnico contaron detalles y vivencias de un año inolvidable para el conjunto dirigido por Diego Pérez. En la próxima temporada formará parte de la Primera División “E”

Por ADRIÁN D'AMELIO

Este el año de Santa Bárbara. A los ascensos logrados por los equipos “B” y “C” del club de Gonnet, en el último fin de semana, también subió de categoría el conjunto “C” del “tricolor”, que la temporada próxima estará jugando en la Primera División del “E” del hockey femenino metropolitano.

El último sábado, el equipo de Santa Bárbara “C” viajó a Ciudad Evita para enfrentarse contra Almafuerte. Además de ganar tenía que esperar que Belgrano “C” perdiese frente a San Cirano “B”.

Santa Bárbara “D” ganó 1 a 0, con un gol de Ana Belén Saleme, a falta de ocho minutos para el final; mientras que San Cirano “B” superó a Belgrano “C” 3 a 1. Todo a la medida del equipo de nuestra ciudad para festejar el ascenso, cuando aún resta una fecha para culminar el Reubicación E-F.

En la jornada de ayer, el plantel de Santa Bárbara “D” visitó la redacción de este diario, junto al cuerpo técnico, para hacer un balance del año deportivo y en particular contar detalles del ascenso a la Primera División “E”.

Diego Pérez es el entrenador del equipo “tricolor” que para romper el hielo comenzó diciendo que “esto es fruto de un proceso que comenzó hace dos años. La dirigencia me pidió que haga un reordenamiento del plantel. Algunas jugadoras dejaron de competir; mientras que otras bajaron al ‘E’ del club. De este modo, la plantilla se fue conformando con jugadoras jóvenes surgidas de las tiras menores de las distintas categorías. El año pasado fue más que nada de adaptación para que las chicas sobre todo para que se vayan conociendo; mientras que este fue de consolidación y sabíamos que podíamos aspirar al ascenso, que finalmente se concretó”.

Ana Belén Saleme es la capitana del equipo y fue la encargada de marcar el gol del triunfo frente a Almafuerte en una “jugada prepara” desde la salida de un córner corto. “Fuimos sin pensar en lo que podría suceder con Belgrano, sino en lo que podíamos hacer nosotros, ya que ganando seguíamos dependiendo de nosotras mismas para la última fecha. En el primer tiempo no la pasamos bien; mientras que en el descanso, la charla de Diego (por Pérez) fue determinante para que cambiemos la actitud dentro de la cancha”, subrayó la defensora.

Por otra parte, Lara Yantorno expresó que “en ningún momento supimos lo que pasaba en Belgrano, pero las chicas que estaban en la tribuna sabían que había perdido, cuando nosotros hicimos el gol. Al finalizar, el partido muchas de nosotros no entendíamos nada, ya que venían y nos felicitaban. En realidad todos pensábamos que era por el triunfo, pero era porque habíamos conseguido el ascenso: La verdad que en las últimas fechas no se no dieron los resultados, pero en esta ocasión se nos dio todo a nuestra favor”.

En definitiva tres equipos de Santa Bárbara lograron el ascenso; aunque el “E” todavía tiene chances.