Coldplay: se cierra el círculo

La banda regresa al lugar donde todo comenzó: la gira que dio su puntapié inicial en el Unico cerrará su recorrido desde esta noche

| Publicado en Edición Impresa

Final de gira

Coldplay vuelve a La Plata para cerrar su gira “A head full of dreams”: los recitales que tendrán lugar esta noche y mañana en el Estadio Ciudad de La Plata, marcarán el final del tour mundial que paseó al combo inglés por todo el planeta mostrando los trabajos de su último disco y sus clásicos de siempre, una gira que comenzó en nuestra ciudad, el 31 de marzo de 2016, también con dos shows.

El show

Los recitales transcurrirán de manera similar a los shows realizados en marzo y abril del año pasado en La Plata: por lo que se pudo apreciar en los espectáculos recientes que la banda brindó en Brasil, el setlist conserva su columna vertebral, con todos los éxitos, desde “Yellow” a “Adventure of a lifetime”, con algunos cambios de posiciones y la adición de los nuevos temas que Coldplay grabó durante su gira: en Japón colaboraron con The Chainsmokers para “Something just like this”, en febrero, y un mes después lanzaron un EP, “Kaleidoscope”, con cinco nuevos temas, que Coldplay aprovechará así para presentar: el trabajo que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales contiene cinco canciones, entre ellas “Miracles”, una colaboración con el rapero Big Sean, y “A L I E N S”, escrito junto a Brian Eno y coproducido por Eno y Markus Dravs, quien trabajó en la producción de discos de Arcade Fire, Mumford & Sons y Kings Of Leon.

El setlist del show conserva la base mostrada en los recitales platenses de 2016

Algunos de los nuevos temas, al igual que “Life is beautiful”, single aparecido en octubre, se “colaron” en los últimos recitales entre los grandes éxitos que la banda paseó por La Plata en 2016 y los nuevos hits de “A head full of dreams”.

Con tantos temas nuevos, ¿romperá Martin la promesa de que ya no habrá álbumes tradicionales de la banda? Por lo pronto, la grabación de la gira aparecerá este mes en las bateas: será el quinto disco en vivo de Coldplay.

Lleno total

Los dos recitales cuentan con entradas agotadas casi al momento de salir a la venta. Incluso, hace algunas semanas salió a la venta un remanente de tickets luego de que la producción calculara que el montaje del estadio permitiría una capacidad apenas mayor que la pautada inicialmente, y esas entradas también desaparecieron en cuestión de horas. Está claro: Argentina ya es una segunda casa para el cuarteto británico.

Los teloneros

Para amenizar la velada, habrá ¡tres! teloneros de la banda inglesa, que saldrá a escena alrededor de las 21. Antes, sonará la música de Oriana Sabatini, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini y sorpresiva telonera del cuarteto; y saldrá a escena también Dua Lipa, la cantante pop y modelo británica que a los 21 años se ha hecho un hueco en el reino de las divas merced a una combinación musical que bebe del pop británico más osado y del gusto balcánico por el hip hop. Entre ambos shows, el DJ John Hopkins, también inglés y colaborador de Brian Eno y los propios Coldplay, realizará su set, caracterizado por su capacidad para crear melodías ambientales mediante sintetizadores y acordes de piano