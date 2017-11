Úrsula Vargues: el pez por la boca muere

Sus polémicos dichos sobre los judíos -que no fueron los primeros- la pusieron en la mira. Peligra su continuidad laboral

Úrsula Vargues siempre tuvo una veta polémica, pero esta vez, al intentar realizar un comentario sobre la ya célebre pelea en los Martín Fierro de Radio entre los Leuco y la producción de Víctor Hugo, provocada por un insulto antisemita al periodista de Mitre y TN, la periodista y modelo metió la pata tan profundo que podría costarle su continuidad laboral.

Así es la era en la que vivimos: un tuit puede causar estragos. Todo comenzó cuando la periodista decidió escribir contra Diego Leuco en su Twitter: el joven periodista se enojó cuando la producción de Víctor Hugo le gritó “judío” en pleno discurso a su padre, y furioso se dirigió hacia la mesa buscando una confrontación física. Su novia intentó detenerlo y fue zamarreada por el ofuscado Diego.

“Estoy leyendo a muchos justificar el zamarreo de Leucocito a su novia porque insultaron a su papá. La violencia de género no tiene justificación alguna”, escribió Vargues. Hasta ahí, bien. Pero entonces... “Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima. Yo soy una atea de mierda para muchos y no por eso ando agrediendo a mi pareja. La religión ya no es excusa para victimizarse. ‘Me dijo judío… ¡Qué horror!’ jajaja”, escribió la panelista, generando una ola de comentarios y críticas. Vargues intentó “arreglarla”, pero dejó algunas frases confusas (“¡ojalá fuera judía!”, llegó a decir) y dio por cerrado el tema.

Pero la cuestión acababa de comenzar. Su empleador en “Nosotros a la mañana”, Fabián Doman, escribió en Twitter que “repudio en forma absoluta y total los comentarios de Úrsula contra la comunidad judía”.

“Se me malinterpretó. Me pareció violenta la actitud de Leuco llevándose puesta a la mujer y me dijeron que fue porque le dijeron judío al padre, quise explicar que para mi judío era una religión8, que la justificación no era ‘me llevo puesta a mi novia porque me dijeron judío’ o lo que sea, no fue algo antisemita”, intentó defenderse ella.

Mientras tanto, reaparecía una serie de viejos mensajes de la modelo que dejaban en evidencia cierto sesgo. En marzo de este año hablaba de la dictadura cuando dejó un tuit que generó indignación: “Ni Hitler se atrevió a expropiar bebés”, escribió, polémica.

Un usuario le mostró entonces una imagen de bebés muertos en la Alemania nazi: “Sí, Hitler los mataba. La dictadura los daba en adopción a los asesinos de sus padres”, tiró. Otro le contó que “la SS robó 12.000 bebés de ojos azules bajo las ordenes de Himmler para crear una súper raza Aria, Ursu”. “Pero no se la entregó a padres falsos. Hicieron experimentos”, retrucó ella...

Con el revuelo generado, por la tarde, Doman habló en su programa “El Tratamiento” y leyó al aire un mensaje de texto que le envió a Úrsula, donde pedía su desvinculación. “Creo, y perdón por la sinceridad, que en las actuales condiciones no debés continuar en ‘Nosotros’”, le escribió Doman a la morocha. Aunque, aclaró, la decisión “no depende” sólo de él.

