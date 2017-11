Iker Casillas y un conmovedor mensaje dedicado a Buffon

En medio de la debacle italiana, que se quedó sin Mundial tras no poder superar a Suecia, resultó conmovedor el mensaje del arquero español Iker Casillas dedicado a su colega italiano Gianluigi Buffon.

El ex golero del Real Madrid salió a respaldar a su colega italiano: "No me gusta verte así! Quiero verte como hasta ahora, como lo que sigues siendo para muchos, una Leyenda... Orgulloso de conocerte y orgulloso de haberme enfrentado a ti muchas veces. Aún nos tienes que deleitar en el fútbol, amigo!", publicó el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 en un posteo de Twitter.

Buffon había dicho, ni bien terminó el partido con Suecia, que no volverá calzarse la camiseta del seleccionado y sus afirmaciones provocaron la reacción de Casillas, otro histórico del arco.