El Polaco y Tyago Griffo, eliminados del Bailando

El viernes pasado, las parejas de El Polaco y Solange Báez, Federico Bal y Laurita Fernández, Flor Vigna y Gonzalo Gerber, Consuelo Peppino y Agustín Reyero, Tyago Griffo y Barby Silenzi, y Jey Mammon y Laura Oliva, quedaron sentenciadas para bailar el duelo de Tango.

Por decisión unánime Flor Viga fue la primera en ser salvada por el jurado. Más tarde, Fede y Laurita y Jey, corrieron con la misma suerte. Finalmente, quienes quedaron enfrentados en el teléfono fueron El Polaco, Tyago y Consuelo.

La participante "no famosa" y su bailarín, Agustín Reyero, obtuvieron el 44,09 por ciento de los votos. Por su lado, la pareja del hijo de Gladys La Bomba Tucumana y Barby Silenzi llegaron al 28,58 por ciento, mientras que la de El Polaco y Sol Báez lograron el 27,33 por ciento.

El Polaco se mostró muy emocionado y dijo: "Muchas gracias por todo, Marcelo, por la oportunidad que me diste hace dos años, a tu producción, que es espectacular. La verdad que la pasé hermoso, viví cosas enormes y brillantes que no me voy a olvidar en mi vida. Te agradezco de corazón porque sos un astro, un genio, y a toda la gente que nos apoyó, a la gente de nuestro sueño, de nuestro sueño anterior y al jurado".

"No hay palabras para agradecerte todo esto, voy a estar agradecido de por vida. Ha sido un sueño pisar esto. Gracias de corazón, me llevo algo increíble, gracias", dijo Tyago Griffo tras ser eliminado, ante la mirada seria de su ¿ex? pareja, la bailarina del programa Rocío Robles.